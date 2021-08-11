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【生命奇蹟】龍鳳胎哥哥早產被放回子宮保命　媽媽臥床百日順利誕相差88日兄妹

兒童健康 11:43 2021/08/11

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台灣一名媽媽誕下24周早產龍鳳胎哥哥，醫生隨即將BB放回子宮保命，最終雙胞胎順利出生，健康良好。

早產對嬰兒和孕婦都會產生一定的健康風險。台灣一名婦產科醫生最近分享一宗病例，一名婦人好不容易才懷上龍鳳胎，哥哥卻在24周早產，醫生於是將BB殘留的臍帶剪短，再將他放回子宮中。婦人隨後臥床百多日，在36周順利誕下龍鳳胎，兄妹相差88日出生。現時兩兄妹已一歲多，健康情況良好。

綜合台媒報道，台大醫院婦產科醫生施景中，最近於其Facebook專頁發文，分享在8月8日父親節（取「爸爸」諧音），收到一位媽媽的來信，告訴他去年接生的一對龍鳳胎正健康成長。

經歷多次流產終懷上雙胞胎

施醫生形容「這不是一般的龍鳳胎」，憶述這位來自金門的媽媽，求子之路相當艱辛，指她每次懷孕至20周時都會流產。之後轉向自己求醫後，順利懷上了雙胞胎，然而胎兒早產的機會更高。

他指媽媽懷胎約20周時入住醫院安胎，怎料其中一個孩子在24周時早產出生。當時施醫生擔心即使BB勉強出生也難以存活，於是決定冒險「搏一搏」，將BB的臍帶修短，再將他放回媽媽的子宮裡，期望可以在母體的保護下盡量長大。

沒想到，她渡過了自體免疫抗體攻擊，躲過破水引起感染的風險，撐過了安胎藥引起的合併症，這一撐，就撐到36周多了。

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兄妹出生相差88

其後，媽媽在36周時順利誕下同胞妹妹，妹妹與哥哥的出生時間相差了整整88日，打破了醫學紀錄。經檢查後，施醫生指哥哥的胎盤早已腐爛，又回想起哥哥出生時只有手掌般大，不過後來兩兄妹都順利出院。

施醫生又憶述當媽媽在醫院安胎時，其丈夫對妻子照顧有加，不但親手餵食，更協助她處理大小便，實在是無微不至，恭喜他最近獲選為金門縣的模範父親。

臥床百多日安胎

不過，施醫生仍認為媽媽的經歷更是辛苦，指她從懷孕20周至36周多的期間，每日24小時一直躺在床上，由飲食至大小二便都是在床上完成，直言她「連坐起來都沒試過」。

一共100多天在床上動彈不得。是甚麼可以支持讓她這樣撐過來？除了她先生的貼心照護，大概就是她初為人母的毅力吧。只要兒女好，自己怎樣都沒關係。

一年過後，施醫生收到媽媽的來信和全家幅向他道謝，透露龍鳳胎現在健康狀況良好，現在哥哥更比妹妹高一厘米。這令施醫生感動不已，並為一家人送上祝福：「謝謝老天幫忙，給了她們家一個最圓滿的結果。」

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責任編輯：王明芳

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