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【體院發展】林大輝指體院與國際一流場館仍有差距　擴建具必須性和迫切性

社會 11:41 2021/08/11

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林大輝指擴建體院有必須性和迫切性。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日（10日）公布5項措施支持體育發展，包括加快興建體育學院新設施大樓，目標2024年6月完工。體育學院主席林大輝今日（11日）出席一個電台節目時表示，體育學院可能在市民眼中很先進，但其實與其他國際一流場館仍然有一段距離。他又對特首林鄭月娥加快建體育學院新設施大樓特事特辦表示感謝。

林大輝指，加快興建體育學院新設施大樓有必須性，急切性。他以奧運獲得佳績的劍擊隊訓練場地劍擊館為例，現時只有15條賽道，最多只能容納30人訓練，而賽道之間十分狹窄，根本不足夠應用。

特別係放學嘅時候有好多年輕、兼職嘅運動員嚟訓練，成個場館都塞滿晒人。

林大輝又表示，現時體院宿位只有400多個，但全職運動員超過500人，因此有時要2人一間房，有時甚至3人一間房，使用率超過95%，形容現時已出現樽頸，擴建有迫切性。

林大輝感謝行政長官林鄭月娥三個月到訪體院二次，了解體院情況後，特事特辦，將好多程序壓縮，例如原訂在下屆立法會才申請撥款，但現時提早至本屆會期內完成，而在興建過程中，亦會有多個步驟平行推進，有望能加快進展，比原訂時間縮短兩年，目標2024年6月完工。

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責任編輯：李榮忠

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