【酒店自助餐】港威酒店推出全新海鮮自助晚餐　$688任食生蠔青口龍蝦

▲ 港威酒店Three on Canton餐廳全新的海鮮自助餐,有多款海鮮冷盤,十分豐富。(酒店提供)

港威酒店Three on Canton餐廳於即日至9月30日,推出全新的海鮮自助餐,廚師炮製琳瑯滿目的亞洲、西式及歐陸風味之海鮮佳餚。由清新可口的前菜至創意滋味的主菜,每道均各具特色,讓您盡情享受豐富的海鮮盛宴。

▲ 在新鮮的生蠔上放上菠菜、番茄、煙肉及醬料,再放入焗爐內烤烘,相當香口。(酒店提供)

海鮮冷盤包括即開生蠔、麵包蟹、石蟹、龍蝦、青口、翡翠螺及海蝦。每晚7:30pm有即切原條魚生,每條重約6公斤,分量十足。另有多款清新的開胃前菜,包括西班牙大蝦凍湯、韓國香辣海鮮沙律及泰式海鮮沙律等。

▲ 西班牙大蝦凍湯十分清涼,夏天飲最合適。(酒店提供)

主菜方面,就有一系列的熱葷,包括西式焗生蠔 (芝士莧菜蓉焗蠔、白菌蘑菇焗蠔及洋蔥煙肉焗蠔)、夏威夷蒜蓉炒龍蝦鉗、威靈頓三文魚、海鮮濃湯、西班牙海鮮飯及黃金鹹蛋炸軟殼蟹等。

▲ 大廚用了大量海鮮炮製這道西班牙海鮮飯,十分足料。 (酒店提供)

當中必試的有海鮮濃湯,由多款海鮮熬製,包括原條三文魚、鮮蟹、海蝦、青口及小龍蝦等,惹味香濃,食客萬勿錯過。

▲ 這道夏威夷蒜蓉炒龍蝦鉗,十分惹味。 (酒店提供)

除了以上的海鮮主打外,Three on Canton更提供各式自助餐必吃之選,包括日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖喱,以及多款中式美饌,包括招牌菜的即切片皮鴨等。

Three on Canton / Be on Canton

地址:尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓

電話:2113 7828

WhatsApp 訂座:5217 6428

自助餐價錢:周一至四 成人$688 小童$488

周五至日、公眾假期及前夕 $728 小童$528 (以上價錢另加一收費)

撰文:招美寶