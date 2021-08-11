【酒店自助餐】港威酒店推出全新海鮮自助晚餐 $688任食生蠔青口龍蝦
港威酒店Three on Canton餐廳於即日至9月30日，推出全新的海鮮自助餐，廚師炮製琳瑯滿目的亞洲、西式及歐陸風味之海鮮佳餚。由清新可口的前菜至創意滋味的主菜，每道均各具特色，讓您盡情享受豐富的海鮮盛宴。
海鮮冷盤包括即開生蠔、麵包蟹、石蟹、龍蝦、青口、翡翠螺及海蝦。每晚7:30pm有即切原條魚生，每條重約6公斤，分量十足。另有多款清新的開胃前菜，包括西班牙大蝦凍湯、韓國香辣海鮮沙律及泰式海鮮沙律等。
主菜方面，就有一系列的熱葷，包括西式焗生蠔 (芝士莧菜蓉焗蠔、白菌蘑菇焗蠔及洋蔥煙肉焗蠔)、夏威夷蒜蓉炒龍蝦鉗、威靈頓三文魚、海鮮濃湯、西班牙海鮮飯及黃金鹹蛋炸軟殼蟹等。
當中必試的有海鮮濃湯，由多款海鮮熬製，包括原條三文魚、鮮蟹、海蝦、青口及小龍蝦等，惹味香濃，食客萬勿錯過。
除了以上的海鮮主打外，Three on Canton更提供各式自助餐必吃之選，包括日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖喱，以及多款中式美饌，包括招牌菜的即切片皮鴨等。
Three on Canton / Be on Canton
地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓
電話：2113 7828
WhatsApp 訂座：5217 6428
自助餐價錢：周一至四 成人$688 小童$488
周五至日、公眾假期及前夕 $728 小童$528 (以上價錢另加一收費)
撰文：招美寶