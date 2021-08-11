【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命

▲ 24歲少年車禍後半癱久病厭世，求父親協助一刀刺心，了結生命。

台灣雲林縣日前發生一宗倫常慘案。一名24歲少年因為久病厭世，於10日上午要求父親助他輕生，並留下遺書。父親殺死兒子後向警方主動報案，救護人員趕抵現場但少年已無呼吸，送院搶救3小時不治。

綜合台媒報道，命案發生於10日上午8時許。警方調查指，一名24歲男子多年前因車禍受傷，雙腳無法行走，且雙腳長滿褥瘡需時常清瘡，近期更因惡化或需截肢。過去男子曾有多次想不開的情況，今年3月曾有1次輕生紀錄，但被救回。

多次求死無法達成，男子終哀求65歲的父親幫忙結束生命。

父親供稱，9日購買一把水果刀後，10日上午就用輪椅推著兒子出門，在一處偏僻產業道路旁，以水果刀刺殺兒子胸口心臟位置，直至兒子失去呼吸心跳後，才打電話報警，供稱「我殺了人」。

▲ 父親以輪椅推兒子出門，到一處偏僻產業道路旁。

警方接案到場後雖然馬上將傷者送院搶救，但最終仍宣告不治。現場留有涉案的水果刀及死者2張遺書，內容指因久病厭世，又無能力自殺，才借由父親之手，了卻此生。警方比對字跡，初步認定是24歲男子所寫。

▲ 涉案水果刀。

經檢視遺書、多次自殺未遂紀錄和相關物證後，檢方認為張父所犯的是加工自殺罪，最後裁處張父無保請回。

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責任編輯：羅嘉欣