【Staycation】酒店Staycation沖涼遇意外　浴缸門突爆玻璃住客手腳受傷

▲ 有網民分享了一次不愉快的Staycation經歷。

疫情下難以離港度假，不少港人都愛兩天一夜酒店Staycation小休，但有網民最近就分享了一次不愉快的入住經歷，指有住客在尖沙咀一間酒店留宿洗澡後，由玻璃製的浴缸門突然爆裂，導致事主受傷。事主之後與酒店方理論，惟未滿意對方解釋，引來網民關注及熱烈討論事件。

一名網民昨日（10日）在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發帖，指有住客在尖沙咀一間酒店Staycation期間，洗澡後浴缸玻璃門爆破。發帖網民未滿意酒店解釋，批評對方推卸責任、態度惡劣，又表示永不入住此酒店。

而從網民上載的數張相片顯示，浴缸遺下一地玻璃碎，並伴有血迹，另有人手1腳受傷、貼上紗布的照片：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事件引起網民熱烈討論關注，有網民認為爆玻璃是意外；亦有人認為酒店方可以做得更完善，保障住客安全：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【活得健康啲】10個女生9個飲錯紅棗水 中醫李亦寧：紅棗去核不燥是都市傳說【附茶療】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣