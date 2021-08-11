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【Staycation】酒店Staycation沖涼遇意外　浴缸門突爆玻璃住客手腳受傷

健康 11:52 2021/08/11

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有網民分享了一次不愉快的Staycation經歷。

疫情下難以離港度假，不少港人都愛兩天一夜酒店Staycation小休，但有網民最近就分享了一次不愉快的入住經歷，指有住客在尖沙咀一間酒店留宿洗澡後，由玻璃製的浴缸門突然爆裂，導致事主受傷。事主之後與酒店方理論，惟未滿意對方解釋，引來網民關注及熱烈討論事件。

一名網民昨日（10日）在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發帖，指有住客在尖沙咀一間酒店Staycation期間，洗澡後浴缸玻璃門爆破。發帖網民未滿意酒店解釋，批評對方推卸責任、態度惡劣，又表示永不入住此酒店。

而從網民上載的數張相片顯示，浴缸遺下一地玻璃碎，並伴有血迹，另有人手1腳受傷、貼上紗布的照片：

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事件引起網民熱烈討論關注，有網民認為爆玻璃是意外；亦有人認為酒店方可以做得更完善，保障住客安全：

    點擊圖片放大
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責任編輯︰羅嘉欣

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