【MIRROR成員】JUPAS明放榜Tiger拍片打氣　邱傲然首次跳Solo鼓舞考生︰勇於追夢

▲ JUPAS明天放榜，Tiger邱傲然首次擔當Solo Dance為DSE考生打氣。（大會提供相片）

香港中學文憑考試（DSE）放榜告一段落，大學聯合招生辦法 （JUPAS）也將於明天放榜，為紓緩一眾考生的緊張情緒，21歲最年輕MIRROR成員Tiger（邱傲然）首次個人獨自擔當演出，為考生拍攝了專屬的應援Solo跳舞影片。Tiger以過來人的身分鼓勵考生，無論結果如何，都要勇於追夢。

Tiger在今日（11日）發表的應援Solo Dance《鼓舞》影片中，透過強勁節拍及充滿活力的舞步，演繹走出迷茫困惑之境突破自我，藉此勉勵考生們為未來努力奮鬥，積極裝備自己以實踐理想。

▲ Tiger邱傲然首次擔當Solo Dance。（大會提供相片）

Tiger︰好好享受之後發生的事

21歲的Tiger曾經歷DSE公開試，深明考生面對沉重的壓力，他以過來人身分向一眾考生和年輕人訴說自己的感受，希望考生以輕鬆心情面對結果。

我都是DSE的過來人，公開考試的過程的確令人辛苦又感到煎熬，但只要大家一起享受考試結束後的心情，做自己喜歡和開心的事，例如放假跟朋友結伴外出，用輕鬆心情面對結果已經足夠，因為考試已經完成，當下亦改變不到成績，不如去好好享受和接受之後發生的事情。在跳舞影片中，可回望Tiger從參加選秀節目《全民造星》起步，憑藉堅持和努力，一步一步開闢出自己專屬的道路。Tiger的經驗正好讓每位DSE考生看到，只要大家為夢想而努力奮鬥，定可在不同舞台上發光發亮。

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Tiger連續第二年夥拍「夠薑蔥GO! GingerOnion」一同為考生加油打氣。繼早前推出《夠薑蔥 X Tiger DSE放榜應援打氣短片》，短短一星期已吸引超過一萬人次觀看，並有眾多網民留言勉勵DSE考生。

中學時期，Tiger曾就讀林大輝中學及培僑書院，2019畢業於香港浸會大學電影學院高級文憑課程，並參與畢業作品放映展《花漾年華》，作品為《大樂師 – 為愛配樂》。Tiger於求學期間參加過不少武術及舞蹈比賽，精通南拳、槍術、拉丁舞及多種樂器如結他、鼓。

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《GO! X Tiger鼓舞企劃》之Solo Dance《鼓舞》應援跳舞影片將於今天下午5:00上載於「夠薑蔥 GO! GingerOnion」Instagram及YouTube頻道，並於恒生銀行總行、旺角分行、漢口道分行及馬鞍山分行的大型電子屏幕公開播放，相信會成為Tiger粉絲「小虎隊」的打卡熱點。

4大打卡位︰

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責任編輯︰林綺玲