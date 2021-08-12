【新打卡位】長沙灣海達邨天橋周五啟用　全長145米創跨度之最

▲ 連接長沙灣海達邨及海盈邨的行人天橋，房委會宣布明天啟用。（陳永康攝）

橫跨三號幹綫等16條行車綫、連接長沙灣海達邨及海盈邨的行人天橋，房委會宣布明天啟用，方便居民來往市中心及海濱。天橋全長145米，是全港公共屋邨之中跨度最長，從橋面高處可俯視公路幹綫車來車往，勢成最新「打卡位」。

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鄰近昂船洲的凱樂苑及海盈邨等公營房屋，於填海區靠海傍而建，儼如小社區。可是社區與長沙灣市中心之間，卻被交通幹道及多條鐵路綫分隔。居民需取道港鐵南昌站各出入口，才能來往市區及坐車。

房委會4年前，於海達邨及市區海盈邨之間，分階段興建長約145米的行人天橋，工程於今年初完成，並宣布明天啟用。

由於天橋跨越繁忙幹道，倘以傳統方法施工，需於天橋跨度中間位置，增設臨時支撑架，再安裝橋身；過程涉及一定風險，也要多次封路。房委會於是改以嶄新方式建橋，2019年各自於海達邨及海盈邨兩處，先各興建組裝半截天橋，並將約70米橋面組件豎起。

之後2019年12月底某一夜，西九龍走廊需封路，一夜之間把兩截橋身徐徐降下，連接成天橋。期間工程承建商也採用3D鐳射測量技術，測量天橋結構，令橋面接駁更精準，減低誤差。

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居民取道新行人天橋，抵達海達邨可享用新文康設施。房委會發展新屋邨時，亦興建一座康樂文化大樓，已經落成，將交由康文署管理及啟用。

大樓設施包括分區圖書館、5人足球場、室內體育館及中央圖書館備用書庫等。其中大樓的外觀設計，採用書本層疊的形態，從外面也可感受圖書館內的閱讀氣息。

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記者：吳卓峰