【罰你】鄭欣宜重著中學校裙拍新歌MV　三大惡人梁祖堯+邵美君+湯駿業連環虐待【有片】

▲ 鄭欣宜重著中學校裙拍新歌《罰你》MV，遭三大惡人梁祖堯、邵美君、湯駿業連環虐待。

繼早前推出歌曲《先哭為敬》後，鄭欣宜（Joyce）再推出跳唱快歌《罰你》，看似是一首不願受束縛的反叛歌，其實是Joyce的內心寫照。

Joyce表示：「《罰你》可以反映到我『叛逆寶寶』的一面，從小到大好多人跟我講『你唔可以咁、你咁樣唔得』，我曾經試過好努力聽他們、跟他們的指導去成長和發展，但到後來發現，其實未必要聽話，跟著覺得適合自己的模式去做一件事原來更加好，所以這首歌有點反映到鄭欣宜的成長。」

▲ （大會發相）

MV中Joyce以三個不同造型示人，並邀請了三位特別嘉賓參與拍攝，三人不約而同均來自舞台劇界，分別有梁祖堯、邵美君以及湯駿業，他們要在MV中，以不同方式輪流虐待Joyce：「MV的概念與人選是在開會時、由郭啟華想出來，我們一聽到都覺得好正，三位前輩在MV裡面分別飾演我人生不同階段的『訓導主任』角色，他們比我辛苦好多，因為要不斷用好多氣力去罵我，但我卻沒有給他們太多的回應。」

在MV飾演惡魔廚師的梁祖堯，遇上前來學烹飪、卻不願遵從指示下廚的Joyce，被氣得七孔生煙，最後到要用兩塊麵包夾著Joyce的臉，變成「面珠三文治」。

▲ （大會發相）

能夠參與今次MV拍攝，梁祖堯覺得相當好玩：「一點都不辛苦，雖然剛才導演叫我發惡鬧人，因為不知道鬧甚麼，唯有不斷講恭喜發財、恭喜發財，現在把聲都有點沙，但我覺得好好玩，剛才用麵包夾臉，我知道是Joyce想出來的！」

▲ （大會發相）

旁邊的Joyce馬上回應：「其實我請你來是想你調教鄭欣宜，我想無任何人可以擔當『惡魔廚師』這個角色！」至於邵美君及湯駿業，則分別飾演Joyce的無理上司，以及會體訓學生的班主任。

▲ （大會發相）

雖然邵美君初次認識Joyce，但她表示捨不得破口大罵她：「鬧你其實好難，不捨得鬧，你份人又認真又nice，我覺得這場戲真的好難演。」

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至於飾演班主任的湯駿業，算是三人之中最難演，當他見到無心向學的Joyce，在選擇題試卷上畫公仔，嬲到拿起三尺長的木間尺，痛打Joyce手板。

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原本表現輕鬆的湯駿業，埋位前還搞笑說「好enjoy打Joyce」，但當他「手起尺落」時聽到「啪」一聲，嚇得馬上縮手，反而要Joyce「俾膽」，示意他繼續打。湯駿業才狠下心腸，連續打她手板三、四次，之後Joyce不甘受罰還擊，試圖搶去間尺，混亂間導演終於嗌「goodtake」，湯駿業才放下心頭大石。

▲ （大會發相）

Joyce笑謂：「要跟大家講聲不好意思，三十幾歲人還扮學生。我身上這條校裙，真的是我讀中學時的校服裙，我着了上身先發現條裙極短，現在已經拉低了。細個真的好曳，會走堂去飲珍珠奶茶，為了$3.5加紙的一杯珍珠奶茶而走堂，小朋友記得不要學呀，這個是反面教材來的！」

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