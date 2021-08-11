【Star Talk】羅敏莊疫情下重學彈琴　女兒長大不能迫上台合唱

▲ 羅敏莊接受訪問。

羅敏莊（Mimi）亮相《StarTalk》接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔九年再舉行大型售票演唱會感受。

Mimi對於開實體騷大表興奮，她說：「疫情關係停了好多騷，沒有表演，完全見不到觀眾，感恩有機會可以實體見到觀眾。其實自己一唱Live Band，聽到琴聲、鼓聲、結他聲就會興奮，我覺得唱歌是留在我入面的血，能拿起咪唱歌就會開心，而且自己都餓了很久，好想快點親身感受觀眾掌聲、歡呼聲。」

疫情下Mimi重新跟老師學唱歌及重拾彈鋼琴興趣：「趁多了時間增值，再學鋼琴跟以前完全不同，一彈叫我走都好難。我覺得自己好叻，一把年紀，學了不夠一年老師說可以彈四級演出！我相信只要努力就得，因為練習可以改善好多事！」

上次開騷，女兒仍在Mimi懷中，談到今次會否讓女兒上台一展歌喉時，她說：「囡囡長大了，開始進入發育、怕羞的年紀，不能迫她上台！有時大家合照後，會叫我不要放上社交平台，指不想給人見到，會好尷尬！她有音樂天份，拍子、音準OK，有時我唱歌，她會話我個音好似走走哋！」

