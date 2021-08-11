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【違法泊車】警方一連兩日打擊屯門違泊　發1480張「牛肉乾」拖走1車

社會 11:59 2021/08/11

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屯門警區聯同新界北總區交通部於8月9至10日進行反違例泊車行動。（警方提供）

屯門警區聯同新界北總區交通部於8月9至10日進行反違例泊車行動，打擊違例泊車所引致的嚴重交通阻塞以及對其他道路使用者構成危險。行動中，人員共發出1,480張定額罰款通知書，以及在區內的阻塞黑點拖走一輛造成嚴重阻塞的車輛。

另外，警方調派流動攝錄隊對不同交通違例事項進行攝錄，除了即時向涉嫌違例的車輛作出票控外，流動攝錄隊亦將涉及9輛車輛的片段交予新界北總區交通部跟進。

警方指，道路安全是警務處處長首要行動項目之一，屯門警區將繼續針對重點交通執法項目進行嚴厲打擊，並配合高科技應用打擊違泊行為，以確保交通暢順。警方呼籲駕駛者顧己及人，切勿違例泊車。任何時候都要注意道路安全及尊重其他道路使用者的權利。

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責任編輯：陳子謙

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