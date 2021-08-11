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【家賊難防】銀包鈔票不翼而飛疑遭外傭偷竊　91歲機智婆婆1招揭發家賊

親子 18:06 2021/08/11

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新加坡一名91歲婆婆懷疑外傭偷竊。

正所謂「日防夜防，家賊難防」，新加坡一名91歲婆婆近日發現銀包內的鈔票不翼而飛，懷疑遭外傭偷竊，決定在鈔票上留下記號，終揭發家賊，人贓並獲。

懷疑外傭偷竊

據新加坡《新明日報》報導，91歲婆婆王蔡娟獨自居住，7個月前聘請印尼外傭處理家務。婆婆指女傭的態度一直不好，每次買東西之後，找回來的錢都會變少，近日亦發現銀包內的鈔票不翼而飛，懷疑她偷竊。

婆婆與子女商量之後，決定在鈔票上寫下「1、2、3、4」的記號，出門前將手袋放在特定位置，回來後發現手袋被人動過，隨即叫外傭把錢拿出來，果真發現寫下記號的鈔票。起初外傭堅稱自己清白，指早上打掃時拾到鈔票，來不及歸還，經質問後才承認犯案。

擔心其他僱主遭殃

事後女傭將錢還給婆婆，但婆婆坦言難以相信對方，並將錢鎖入睡房抽屜，「我相信她偷錢超過20次」。最終婆婆一家沒有報警處理，只叫女傭自行買機票回國，

我只是擔心她再回來，會有其他僱主遭殃，所以把事件說出來。

事件傳開之後，引來網民討論，有網民認為婆婆處理手法不妥，讓外傭自行回國等同「放虎歸山」：

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責任編輯：王明芳

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