【曱甴出沒】廚房曱甴晚晚開party　媽媽拒殺生只准念佛經驅趕 【附KO曱甴貼士】

▲ 廚房曱甴橫行，媽媽只准念佛經驅趕。

家中湧現曱甴，確實令人苦惱。有連登網民發文表示，近月家中廚房有曱甴出沒，惟媽媽拒絕殺生，認為太殘忍，只准念佛經驅趕，結果令曱甴橫行無忌，樓主形容牠們每晚似在開派對。

該名網民以〈佛祖呀！屋企咁多曱甴點搞呀〉為題大吐苦水，表示兩個月前在家中發現曱甴蹤跡，向爸爸反映後，隨手一打，「就消滅咗三隻攞咗去餵魚」，惟媽媽完全是另一種反應。樓主憶述，媽媽目睹打曱甴一幕後，「即刻搬哂佢啲佛經出嚟，話唔好殺生唔好同佢結惡咁樣。」

▲ 網民上載相片表示，曱甴在砧板爬行。（連登討論區）

不主動殺生，但可讓曱甴自投羅網？起初，媽媽表示買曱甴屋處理就算了，惟用完一次後，媽媽表示「太殘忍」，不准再買。於是，樓主提出「用完之後我自己執返」，表明願意清理屍體，收拾殘局，但媽媽也不准許，令他感到崩潰。

曱甴橫行令樓主相當頭疼，不禁對媽媽說：「依度我屋企嚟㗎，衞生環境咁差點住呀。」不料媽媽堅持不殺生，並提出念佛經驅趕：

你當係你屋企，佢都當係自己屋企㗎咋，聽我話啦，念多啲阿彌陀佛佢就會走㗎喇！

樓主無奈表示，現時廚房每晚已被曱甴佔據，猶如開派對，令他束手無策：

依家夜晚廚房變咗佢地地頭，淨係砧板都有三隻。全部開哂Party咁。有次仲要飛過我個頭環繞一圈，點搞呀？

不少網友也建議樓主盡快殺滅家中的曱甴，以免後患無窮。對於媽媽的反應，有網友感到愛莫能助，但也有人給予建議，教如何回覆殺生問題。

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趕絕蟑螂的方法

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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其他預防蟑螂的貼士

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責任編輯：羅嘉欣