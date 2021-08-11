【香港小姐2021】張寶兒一雪《聲夢》「時裝車禍」前恥　助利愛安擺脫「東涌羅浩楷」稱號　

▲ 張寶兒為「東涌羅浩楷」打造新形象。

因為參選今屆港姐而成為網絡紅人的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten），雖然未能成功入圍港姐參選，但當一眾入圍佳麗仍在為香港小姐準決賽做準備時，反而利愛安「跳級」，率先已於早前簽約TVB成為旗下藝人，更迅即加入《愛‧回家之開心速遞》劇組。

TVB更找來前港姐張寶兒及專業醫生為Kirsten大改造變靚，經過拉直頭髮、改變衣著打扮及妝容，令Kirsten予人煥然一新之感。

而早前為《聲夢學員》任造型師的張寶兒，被質疑衣著品兼狠批為時裝車禍，今趟成功助Kirsten洗脫「東涌羅浩楷」形象，可說為一說前恥。

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▲ 張寶兒為利愛安改造形象。

張寶兒為Kirsten設計形象

TVB娛樂新聞台昨日（8月10日）播出利愛安變身的過程。

現年22歲的Kirsten因其外貌而分別被網友稱為「東涌佛祖」以及「東涌羅浩楷」的名號，對此Kirsten說：「人們拿我們作比較，我想是因為髮型關係吧，但老實說我覺得比較像爸爸。」而主持人續說希望透過形象大改造，令Kirsten洗甩此稱號。

▲ 張嘉兒於IG貼出跟利愛安的合照。

TVB先找來專業醫生為Kirsten做皮膚激光療程和美白牙齒，最搞笑的是Kirsten希望可順道美白腋下，她說：「因為剃得太多，刺激到皮膚。」只見做完療程的Kirsten皮膚變白外，另外面型輪廓亦提升，她更開心對鏡頭說：「So Pretty。」

另外TVB找來前港姐張寶兒為Kirsten改變形象，為Kirsten「變身」前，張寶兒謂：「我本身不認識她，而她我感覺是一個很斯文的女生，她的樣子很易令人記得，我覺得不需要參照其他人的造型，只要揚長避短便是最好的形象改造。」

▲ 參加港姐面試時的利愛安。（經濟日報圖片）

鬈髮轉直髮

張寶兒續說Kirsten優點是五官夠立體，當中嘴巴與眼睛也很突出，只要化淡妝便可。另外她更為原本鬈髮的Kirsten拉直頭髮，她說：「可以年輕感一點，以及更適合面型。」

此外張寶兒認為Kirsten應該穿修腰服飾，可以拉長身型比例，而她為Kirsten揀選一條修腰款的黑白連身裙。Kirsten「變身」後獲主持王鎮泉大讚：「完全變了另一個人。」

▲ 變身前後的Kirsten。

說到為Kirsten所化的妝容，張寶兒說：「她的顴骨位比較闊，所以替她打了少少陰影，另外她的額頭較窄，所以打了光影，可以拉長臉型。」

此外，她更大讚Kirsten五官很靚，可說是靚女一名：「因為她眼白較多，建議她可戴大眼con，另外天生曲髮的她可拉直頭髮。」

Kirsten謂很滿意造型，但當問及會否拉直頭髮時，她有所保留：「或許吧，我有時喜愛直髮，有時喜愛曲髮。」

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讚Kirsten親切可愛

張寶兒亦於IG貼出Kirsten之合照，她表示為Kirsten進行形象大改造，是一件有意義的事，她謂第一次遇見Kirsten，從其談吐舉止中發現她是個親切可愛的氣質女子。

張寶兒續說：「這次非常感恩她相信我，感恩Enews的製作團隊願意委派主持並為她錄製這個item，當然也有超強髮型師terrence_chann和化妝師chloe0819加持，我想一個女孩能夠學習如何打扮自己，並成功喜歡自己新的模樣，是一件很快樂的事情，畢竟我年輕時也常常渴望有人幫我嘗試造型/教我變美啊，讓大家看一看這個不一樣的Kirsten，Show time our pretty。」

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▲ 張寶兒曾為《聲夢》學員擔任形象指導。

為《聲夢》學員設計造型

早前，張寶兒於《聲夢傳奇》決賽前自爆為學員擔任造型師，不但被網民狠批未夠資格，比賽結束後，網民以「時裝車禍」形容學員造型，直指一眾後生女變成大媽，在網上引起熱議。

而張寶兒立即發長文澄清，強調未有為學員於節目及決賽中設計形象：「其實節目上我真的無幫忙，商演只是做了一兩次…大家卻對我支持煲得我以為自己做了甚麼鼎天立地的事。」

▲ 變身前的利愛安形象比較成熟。

說到品味受網友質疑，張寶兒直言兩年前穿衣沒品味可言，不過她加以勤奮練習，「讓我既然可以踏出樂於助人的第一步，暫時定論只能說明龜兔賽跑，視乎烏龜的熱枕與勤奮，哪有這麼多天生和一步登天的能力，一起加油在各自範疇努力﹗」

同場加映：柳應廷訪問