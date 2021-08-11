【罕見病】女子遇水過敏5分鐘即發癢灼熱　拍片公開洗澡過程超痛苦

▲ 女子遇水過敏5分鐘即發癢灼熱，拍片公開洗澡過程超痛苦。

日常生活中必定會接觸到水，但對於英國一名患有「水源性蕁麻疹」（Aquagenic urticaria，又稱水過敏）的女子來說，光是洗澡就已經令她痛苦不已，近日她更拍片分享洗澡過程，希望引起大眾對這個病的關注。

綜合外媒報道，現年23歲的Niah Selway患有水源性蕁麻疹，當皮膚接觸到水5至10分鐘，便會出現過敏反應，包括發癢、出現灼熱感。洗手、洗澡等平常不過的事，於她而言卻痛苦無比。

為了增加大眾對這個病的了解，Niah在影音平台TikTok上分享自己的洗澡過程。在洗澡前，她要先量血壓和體溫，然後她會用乾刷子將身上的死皮、污垢刮掉，然後再用最快的速度沖水，完成洗頭、洗面、洗身的步驟，再用毛巾擦乾。

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Niah表示，一旦出現過敏反應，疼痛會持續約3小時，並會出現如同發燒般的不適、作嘔，必須服用藥物才能舒緩症狀。

早前，Niah在網站「GoFundMe」上發起眾籌，希望籌集足夠費用應付日後的治療。目前已籌得16,000英鎊（約17萬港元）。

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責任編輯︰羅嘉欣