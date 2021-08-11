  • 31°C
香港時間 : 2021811日 (週三) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【罕見病】女子遇水過敏5分鐘即發癢灼熱　拍片公開洗澡過程超痛苦

健康 13:33 2021/08/11

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

女子遇水過敏5分鐘即發癢灼熱，拍片公開洗澡過程超痛苦。

日常生活中必定會接觸到水，但對於英國一名患有「水源性蕁麻疹」（Aquagenic urticaria，又稱水過敏）的女子來說，光是洗澡就已經令她痛苦不已，近日她更拍片分享洗澡過程，希望引起大眾對這個病的關注。

綜合外媒報道，現年23歲的Niah Selway患有水源性蕁麻疹，當皮膚接觸到水5至10分鐘，便會出現過敏反應，包括發癢、出現灼熱感。洗手、洗澡等平常不過的事，於她而言卻痛苦無比。

為了增加大眾對這個病的了解，Niah在影音平台TikTok上分享自己的洗澡過程。在洗澡前，她要先量血壓和體溫，然後她會用乾刷子將身上的死皮、污垢刮掉，然後再用最快的速度沖水，完成洗頭、洗面、洗身的步驟，再用毛巾擦乾。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Niah表示，一旦出現過敏反應，疼痛會持續約3小時，並會出現如同發燒般的不適、作嘔，必須服用藥物才能舒緩症狀。

早前，Niah在網站「GoFundMe」上發起眾籌，希望籌集足夠費用應付日後的治療。目前已籌得16,000英鎊（約17萬港元）。

同場加映：10個女生9個飲錯紅棗水　中醫李亦寧：紅棗去核不燥是都市傳說【附茶療】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣

健康問題 過敏 英國

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】