【營養餐單】有「營」早午餐助增高提升智力　中醫爸B自製愛心便當15分鐘快速備餐

▲ 中醫爸B馬琦傑設計5日餐單，讓孩子有營養豐富的饍食。

踏入8月中，家長又是時候為孩子做好開學準備。每日營養豐富的三餐，對於小朋友的健康發展和學習非常重要。註冊中醫馬琦傑因即將升小一的女兒需留校午膳，特意設計了5日的早餐、點心及午餐健康營養餐單，讓女兒能帶飯返學，毋須吃多味精的飯盒。他指出，餐單適合5至12歲小朋友，針對幫助長高長肉、智力發展和情緒穩定，而且15分鐘就可以完成。

教育局早前宣布，新學年維持半日面授安排，除非學校教職員及學生分別有70%人完成接種2劑疫苗並超過14日，才可全日面授課和在校午膳。馬醫師的女兒即將升讀國際學校小一，他表示，學校近日發出通知，學生可留校午膳。

然而，他看過供應商的餐單，發現味精多、加辣，而且有不少加工食物，對小朋友健康不佳，因此，他決定自製早餐、點心和午餐，讓女兒食得健康。

少量多餐穩定血糖

他指出，餐單營養比例是蛋白質最多，之後是蔬果，最後才是碳水化合物，配合補充腎氣、健脾和舒肝的食物，有助孩子長高、聰明和晚上安睡。他補充，小量多餐是重點，可以穩定血糖不易做成虛胖。

馬醫師與太太是雙職父母，因此他設計的餐單只花15分鐘製作就能出門口，當然前一晚的準備功夫要做足。

記住食補係更長遠的健康累積，培養小朋友良好飲食習慣。

以下為馬醫師設計的5日營養餐單，可供家長參考：

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責任編輯：王明芳