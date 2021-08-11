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【體院發展】謝影雪盼增聘教練及治療師　鄧俊文冀改善羽毛球館冷氣設備

社會 12:50 2021/08/11

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港隊羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪。（新華社）

政府宣布加快興建體育學院新大樓期望未來可以增聘人手。等支援體育發展的措施。在東京奧運羽毛球混雙取得第4名的港隊代表之一的謝影雪指，現時體院教練及治療師不足，期望未來可以增聘人手；同時在科研方面投入更多資源，例如協助球隊進行賽事分析。

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪今早（11日）出席一個電台節目。謝影雪指出，羽毛球隊有超過30人，但現時只有兩名教練，備戰奧運時，教練集中為將會出戰的運動員訓練，對其他球員關注變相減少，而球隊其中一名教練陳康亦將會返回台灣，令教練不足問題更趨嚴重。

她又提到，體院的物理治療及按摩師人手亦不足夠，對較年長的運動員十分重要，但現時治療節數不足，她曾經試過忘記預約接受治療，結果要等兩星期才有機會見按摩師。她期望未來可以增聘教練和治療師，以滿足需求。

其拍檔鄧俊文就指，現時體院羽毛球館冷氣機的風向，會影響羽毛球方向，因此訓練時要關上大半冷氣，場地焗促，期望新體院大樓落成後，羽毛球館可安裝較合適的冷氣。他又希望可以提供更多機會予年輕運動員出外比賽，累積經驗。

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責任編輯：陳子謙

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