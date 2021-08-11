【恐怖外傭】印傭稱囉唆難照顧襲擊老僱主　8旬婆婆遭割頸縫14針︰不要殺我

▲ 台灣一名印傭稱8旬老僱主囉唆難照顧，向她襲擊及割頸。

台灣一名印傭向僱主施毒手，日前凌晨手持水果刀威脅一直照顧的8旬婆婆，用身體力壓她在床上，在頸上𠝹了數刀，婆婆未能反抗，嚇得嚎啕大哭，頸部留有長9cm傷口送院。事後印傭被捕，辯稱不小心劃傷婆婆，並非故意。

81歲婆婆遭印傭襲擊

綜合台灣傳媒報道，台灣宜蘭一名印尼籍31歲女外傭普琪（Poji Lestari）於8日（周日）凌晨3時38分許，持刀要脅正在熟睡、由她一直照顧的81歲吳姓婆婆，要老僱主交出財物與護照。

平時外傭與吳婆婆同住在1樓房間，婆婆的兒子則住在2樓，平時朝早只有普琪跟婆婆同住。當天（8日）的事發經過被閉路電視拍攝到，行動不便婆婆本先坐在床邊，並手持拐杖，普琪站著旁，一手持水果刀，一手按住婆婆的肩膀，婆婆見狀求曉︰「你要殺我嗎？」和「你不要殺我」，嘗試反抗。

▲ 外傭與吳婆婆在1樓房間。（影片截圖）

持水果刀割頸

可是婆婆未能成功掙脫，外傭進擊將她推倒在床上，整個人身體壓了上去，一手拿水果刀割向婆婆的頸，婆婆嚇得嚎大哭大喊。期間，外傭一度停下來回頭查看，像怕婆婆的叫聲驚動到兒子，未有發現他人，接著繼續割頸，整個行兇過程約1分鐘才罷手行開，婆婆嚇到癱倒在床上。

之後，外傭未有罷手想劫財，將婆婆放在輪椅上推到另一房間，著她拿鎖匙找護照和拿錢買機票，婆婆找不到鎖匙，外傭才通知男僱主，即婆婆的兒子。男僱主見母親頸部受傷，故馬上報警。

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傷口長9cm縫14針

警方表示，凌晨4時許接報到現場，見普琪拿著水果刀站在客廳，3名警員力持盾牌，喝令她把刀放下後，她將刀丟到地上被捕。受傷的婆婆於清晨5時許送往羅東博愛醫院治療，傷口長達9cm，需要縫14針，至當天下午3時左右，婆婆情況不穩再度住進醫院，入住普通病房。

普琪被捕後表示，由於長期遭到不公平對待，與僱主相處不好，婆婆太囉唆又難照顧，自己不願出門散步曬太陽，也不讓她出門，而她想返回印尼也被拒絕，加上思鄉等原因，才下重手，她辯稱是不小心𠝹傷婆婆，不是故意。另一方面，有指外傭最近得知身在印尼的丈夫即將再婚，欲回國但被拒絕批假。

當地檢察官依殺人未遂罪嫌，向法院申請羈押普琪，而宜蘭地方法院合議庭認為普琪在台灣居無定所，有機會逃亡，因此批准裁還押候審。

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責任編輯：王明芳