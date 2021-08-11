【AH佛真‧惜玩】跟林二汶去街市實習　許廷鏗走出舒適圈學劏豬

▲ 許廷鏗和林二汶到街市實習卻遇暴雨。

現正播出的《AH佛真‧惜玩》目由許廷鏗擔任主持，亦是他首次為ViuTV擔任節目主持。今晚（11日）播出的一集，許廷鏗（Alfred）將與林二汶到街市當實習生。

許廷鏗節目邀得一眾圈中好友擔任嘉賓，包括陳健安、林二汶、林欣彤、林師傑、賈思樂、謝安琪及黃夏蕙。透過主持和嘉賓一同經歷不同的挑戰，從驚喜中帶出人生在世不同思考課題，以及活在當下的訊息。

▲ 二人走出舒適圈。

而擅長攝影的許廷鏗在每次旅程中，亦會親自捕捉該集嘉賓在不同時刻的表情及神態，讓嘉賓將來看到相片時，也能喚起當刻的感受。而過程中所拍得的相片，將於相展中公開予觀眾觀賞。

二汶在今晚一集自爆從未打過工，連CV都未填過！面試前，二人需先填寫CV，Alfred在「職業」一欄，填上「牙醫」，正在苦惱填什麼職業的二汶即話「你巴閉！」

▲ 要學劏豬。

兩位專業歌手走出舒適圈，到街市當實習生，將獲發法定最低工資每小時37.5元作薪酬。

Alfred跟二汶到豬肉檔打工，二人先後學劏豬、斬豬肉及去油花，老闆大讚二人細心及學習能力高，二汶謙虛指「最緊要冇搞亂你檔攤」。

可惜他們在見習生涯的第一天即遇到黑雨，途經的市民並不多，影響他們的工作，二人則在豬肉檔前唱歌跳舞自娛。