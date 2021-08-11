【視如家人】林盛斌一家六口為印傭慶生影全家幅　Bob與姐姐撞樣似失散多年兄妹

▲ 林盛斌Bob一家六口為印傭姐姐慶祝生日。

疫情下外傭難求，好姐姐更顯難能可貴，僱主遇上好姐姐就好比中六合彩般幸運。藝人林盛斌（Bob）與太太育有4個子女，並聘請兩名外傭幫忙打理家頭細務。近日Bob分享一家人為印傭慶祝生日的「全家幅」，網民驚訝他與印傭姐姐好似樣。

▲ Bob一家圍在生日蛋糕前影相，慶祝外傭生日。（林盛斌fb圖片）

餅印似足親妹妹

昨日（10日）Bob於社交媒體上載一家六口與外傭慶祝生日的照片，主角就是站在中間的印傭姐姐了，一家人在生日蛋糕前影相，笑得很燦爛。Bob寫道︰

而家要搵到一個好嘅姐姐，機率係同中六合彩差唔多。Nita，生日快樂，開開心心，辛苦你成日俾人話似我個妹！

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仔細看看，Bob的印傭姐姐跟他確實有幾分相似，難怪有網民笑指二人似失散多年的兄妹。有網民留言祝福Nita生日快樂，不少人覺得這對僱主和外傭樣子似到足，表示「完全唔似工人姐姐，真係似姑姐多啲」、「直頭係你個妹，好似樣」，「唔知以為你失散咗嘅妹妹」。有網民指姐姐皮膚白晢幾靚女，看起來不像印傭。

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好僱主遇上好外傭

Bob逐一回應網民的留言，有網民稱姐姐遇到他一家很幸福，Bob回覆「我遇到佢先係幸運」，遇上肯湊4個小朋友的姐姐，真是如中六合彩一樣幸運。他又讚賞印傭心地善良，是一位好姐姐。

▲ 太太Pearl生日，Bob讚太太是超級多功能老婆。（林盛斌fb圖片）

看來Bob也是一位好僱主，5月時他讓兩個印傭姐姐放印尼新年假，當天剛好太太Pearl要去返學上全日堂，他一打四湊仔女，形容自己「完全係拍緊《爸爸去哪兒》」。3月時，他曾分享有一位印傭回鄉結婚生仔，一家人外出與姐姐farewell，他感性表示「呢幾年，辛苦你喇，返到印尼就乖乖哋啦」。

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責任編輯：王明芳