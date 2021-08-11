【飛蛾出沒】屯門街坊半夜見巨型飛蛾伏窗　專家：通常炎熱或下雨天出現

▲ 屯門一名街坊在半夜見到巨型飛蛾伏窗外，直言「嚇到個心離一離」。

本港近日天氣持續不穩，昆蟲最愛在雨天出沒。一名網民昨日（10日）就分享，凌晨時份在家中廚房的窗外發現一隻巨型飛蛾，直言「嚇到個心離一離」。有眼利網友就認出，這隻巨型飛蛾其實是「大燕蛾」。專家曾受訪表示，大燕蛾在香港並不常見，通常在下雨天或炎熱天氣下出現，而其飛行拍翼時發出的粉末，可令人體產生不一的過敏反應。

▲ 有街坊半夜在家中廚房窗外發現一隻巨型飛蛾，直言「嚇到個心離一離」。（圖片來源：Facebook群組「真.屯門友」）

有網民在Facebook群組「真.屯門友」發帖，指自己半夜在廚房中烹調，抬頭見到一隻巨型飛蛾，雖然明知飛蛾走不進屋內，仍被牠的突然存在「嚇到個心離一離」，但亦補充：

第一次見咁大隻飛蛾，其實幾靚。

不少網友熱烈討論事件，有人認為或跟農曆七月有關，也有人提醒事主不要接觸該隻飛蛾，點擊睇留言：

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大燕蛾釋出粉末可致人體過敏

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪表示，大燕蛾在香港並不常見，間中會在郊區、近湖或近山的住宅附近出現，通常在炎熱天氣或下雨時徘徊於民宅。

陳澤森表示，大燕蛾飛行拍翼時釋出的粉末，或會令人體產生程度不一的過敏反應。反應較輕的人士或會流鼻水、打噴嚏，如本身氣管有問題的人士，可能會出現頭暈，甚至呼吸困難的情況。如市民出現上述情況，過敏較輕者可用清水洗面，嚴重不適者需看醫生尋求治療。

陳澤森提醒，市民如遇到大燕蛾，千萬不要用身體接觸牠。如遇大燕蛾飛入屋又應如何處理？陳澤森表示，大燕蛾沒有攻擊性，本身不會咬人，但由於牠身上釋出的粉末或會令人過敏，故此不要觸碰牠，而可打開窗戶，再用風扇對著大燕蛾，把牠吹走，同時可戴上口罩，以防身體出現過敏情形。

有市民過往也曾見到一隻大燕蛾，伏在家中窗外長達6個小時，體積長達一呎，點擊下圖即睇：

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責任編輯︰羅嘉欣