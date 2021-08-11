【七公主】演失心遺孀獲網民讚演技　林夏薇歷喪夫之痛爆喊：個心有點痛

▲ 林夏薇在《七公主》挑戰演技。

陳維冠（Joe）監製新劇《七公主》於星期一首播，該劇集合了無綫八大花旦鬥演技，除了首集佔戲較重的黃翠如及高海寧分別以床戲及劇集開播前曝光的美少女戰士造型成功吸睛外，林夏薇的演技亦備受網民讚賞。

薇薇飾演的顧語嫣原本是幸福人妻，但因一場交通意外失去丈夫，上庭時更要面對翠如飾演的顧靈珊百般刁難及歪曲事實，令她既憤怒又委屈，氣難下的她最後更向顧靈珊潑糞。

林夏薇顛覆形象

不少網民大讚薇薇的法庭喊戲入心入肺，尤其眼淚在眼眶打轉一幕，更是贏盡正評：「超正！搶晒戲！」、「喊戲好勁，真係心痛的喊。」、「對喪夫和對律師歪曲事實的氣憤掌握較佳」、「林夏薇演技派，佢有好多代表作！演乜似乜！欣賞！」

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林夏薇因為早前播出的《逆天奇案》演馬穎思一角，其溫柔性格被網民稱為「國民女友」，不過今次在《七公主》的演出可謂是顛覆了之前的形象，飾演喪夫角色的她，更會與徐榮有一段畸戀，絕對是她從演以來最具挑戰的角色。

對於網民正評，薇薇謙稱：「多謝觀眾的評價，好驚喜，多得監製和導演剪得好，第一集都好緊湊，再看回都覺得個心有點痛。記得拍攝這場戲時，一來就已經好有感覺，再加上成場戲大家的配合，監製又在開拍前跟大家對戲，所以都好順利馬上就入到個情緒，一take過。」

▲ 劉丹只是客串一角。

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薇薇又謂很喜歡今次角色：「我整套劇都好享受在顧語嫣的世界裡，感受她的悲傷和甜酸苦辣。《七公主》每幾集就會有個高潮位，會有好多不同驚喜，希望大家繼續追落去。監製話希望我通過這角色可以更上一層樓，可以給大家看到不一樣的林夏薇，多謝他給一個好玩的角色我挑戰！」

▲ 姚瑩瑩這場喊戲又係好犀利。

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「根叔」客串搶鏡

首集的第二大驚喜，落在有份拍攝《愛‧回家之開心速遞》的「根叔」劉丹以及「Helen」姚瑩瑩身上。縱然兩人出場時間很短，但卻演技大爆發，更有網民說笑指不捨根叔在劇中「咁就走咗。」並笑指對方在晚上八點時還好地地。

對於客串角色備受關注，監製陳維冠笑言：「稍後有幾個客串角色都應該有驚喜，會有《四個女仔三個BAR》的大狀啦，另外我又邀請一位廚藝高手飾演廚師，希望觀眾睇得更投入，以及多一點新鮮感。」

同場加映：柳應廷訪問