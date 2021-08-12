【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常　謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾

▲ 謝霆鋒視陳木勝為恩師。

去年陳木勝（Benny）因鼻咽癌離世，跟兩位好友甄子丹及謝霆鋒再度合作的《怒火》，成為了遺作。可說是陳木勝愛將的謝霆鋒，從沒想過今次合作已成訣別。事隔一年，霆鋒提記恩師依然萬分感觸，亦決心要承傳陳木勝對電影的一團火。

謝霆鋒近日為《怒火》展開連串宣傳，每看到試片中的畫面，都禁不住哽咽，因他由剛出道拍電影便是跟著陳木勝，一部部拍下來，互相見證不同的人生片段。

▲ 謝霆鋒對港片一向有熱誠。（攝影：eric）

【怒火】甄子丹憶跟陳木勝最後合作 謝霆鋒發揮從影最奸一次

霆鋒細數過去合作：「由《特警新人類》、《新警察故事》、客串《寶貝計劃》到《新少林寺》，過去跟Benny的回憶和他講過的每一句話，都會在腦海湧現。」

自言十多年沒哭過的霆鋒，都沒想過在戲院一看到《怒火》畫面，就已經淚崩。「好記得拍完《怒火》時，Benny錫了我一啖，那時都未知他有病，直到在北京為影片配音的前兩日，他已因重病來不到，而不多久便已經離世，一切都好突然。」

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遺憾《特警新人類3》拍不成

霆鋒又記得，某年他跟馮德倫、吳彥祖、李燦森拉了陳木勝影了張合照，還嚷著對方快些開拍《特警新人類》第3集，因為大家都驚老了再也拍不到，卻料不到一語成籤，願望再也不能成真。「好記得陳木勝當年講過，我們這班新人要用菲林來洗禮，即要不斷去拍才會成長，但現在一切已不能重現。」

他感慨道：「一個不煙不酒，亦從來不發脾氣的人，最後卻因為癌病離開，實在很諷刺。」問霆鋒是否因此也更注意健康，他答：「自己一向注重健康，更大的感受是，我們真的更要珍惜每一天，每日都要活得精采，有想做的事，只要不是傷害人的，就趕快去做，不要有遺憾。」

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盼港式動作片有傳承

謝霆鋒當下最渴望做的，其中一樣必定是廷續陳木勝對港片的拼勁。「香港動作片現在幾乎沒人傳承，丹哥（甄子丹）也講過不再拍武打片，他曾說以後靠我和張晉，但我本身沒有動作班底，也不會功夫，永遠做不到他的成就。」

霆鋒有感港式動作片不如昔日輝煌，也欠新一代去接棒，惟他亦希望努力承傳。「以前我細個真的會去扮成龍甄子丹，現在Hong Kong action movie或不再是風氣，若你問我，我是肯用條命去延續港產動作片的。」

今次在《怒火》有不少動作場面，謝霆鋒都有搏命演出，又讚同片的胡子彤、張文傑身手好，期盼港片有更多新力軍加入，重現輝煌盛世。

髮型: Ricky Kwok

場地: The Crown＠英皇駿景酒店

同場加映：柳應廷訪問