【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜幾乎冇人要　Mona瞌眼瞓被志偉發現【多圖】

▲ 《2021香港小姐競選》真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》。

TVB年度大騷《2021香港小姐競選》今年加入真人騷元素製作節目《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，28位入圍的港姐佳麗，在8位師姐包括：慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成4組，參與為期11天的「Stay Battle」。

在昨晚（8月10日）播出的港姐真人騷《2021香港小姐競選》第2集，一開始繼續是佳麗自我介紹及師姐搶人環節，繼余詠童、葉靖儀後，「翻版楊采妮」梁凱晴（Carina）及「Cute版鍾嘉欣」張嘉倩（Michelle）亦成為師姐爭奪目標。

Carina最終情歸張嘉兒與盈盈率領的橙隊，並謂：「好多人都話我似楊采妮，但我想比賽完後，大家會記得我係香港小姐梁凱晴。」

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梁允瑜自知形象差

至於賽前熱門之一、被戲稱為「粗口港姐」的梁允瑜（Chloe），因為負面新聞多而跌入危險區。她也坦言：「我有好多負面新聞，自己形象好差，所以有預料咁嘅情況出現。」

梁允瑜在10秒鐘自救環節真摯地唱《假使世界原來不像你預期》，最終獲向海嵐邀請入綠組：「我好想幫佢，我想認識呢個女仔，我想知佢係咪真係我報道見到嘅嗰種性格。」

▲ 梁允瑜自知形象差。

分組完畢後，一眾師姐分別為師妹組員舉行了4場別開生面的歡迎派對，主題組組不同，而且每組師姐均有為組員貼心準備食物和禮物。

當中以粉紅組的劉倩婷最具心思，與堪輿學家李丞責結婚多年的她，似乎盡得老公「真傳」，親手準備了大批九紫貝母海珠桃花瓶送贈師妹，幫忙她們催旺人緣及桃花：「選香港小姐除咗要有能力和實力，亦都非常需要觀眾緣，所以呢個係送畀你哋for good luck嘅。」

紅組佳麗

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橙組佳麗

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綠組佳麗

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粉紅組佳麗

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Mona第一個版淘汰

第2集高潮是晉級賽評審團四位評審：有無綫電視副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、港姐形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸齊齊現身STAY-cation，決定首名冇得Stay佳麗。

▲ Mona趙美倫（中）成為首位出局佳麗。

在討論過程中，曾志偉向負責領導紅組的師姐曹敏莉與何依婷批評她們的組員趙美倫（Mona）：「你嗰個Mona去咗危險區嗰度瞓咗覺。」

另一位高層樂易玲亦說：「聽講佢（Mona）好唔合作，又遲到喎...」令想力救組員的曹敏莉與何依婷一時語塞。

▲ 好友Mona出局，余詠童傷心落淚。

最終，Mona成為要率先被淘汰的佳麗，好的姊妹余詠童（Trixie）因此淚崩，並邊落淚邊說：「冇諗過第二日就已經要咁，然後第一個就係我嘅好朋友。」

除了面對組員離開，最低分的紅組更被罰瞓天台兼冇得沖涼，不過當中的組員關楓馨以阿Q精神安慰大家：「好彩冇落雨。」

同場加映：Jer專訪