【基層女生】清潔工爸爸辛勤養活一家四口　基層女生成熟懂事苦讀考入Band1英中

▲ 清潔工爸爸辛勤養活一家四口，基層女生成熟懂事，勤奮讀書終考入Band1英中。

當一手接過中一派位成績表，班主任溫柔地摸一摸坤華的頭，平時冷靜的坤華難忍心中的興奮，隔著口罩也感覺到她的喜悅。應屆小六女生鄭坤華就讀於葵盛信義學校，努力不懈的她成功考上區內Band 1中學——天主教母佑會蕭明中學。升上中一，坤華只想繼續努力讀書，將來找到一份賺錢的工作，改變家庭貧困的情況，報答父母。

▲ 坤華坐得筆直，等待領取成績表。（相片由受訪者提供）

坤華一直是學校名列前茅的學生，一切的成就並非靠著小聰明，而是加倍的努力。班主任唐老師形容坤華是一位穩重、淡定、不會失方寸的女生，

她是唯一一位學生，從一開始坐直，直到最後還是坐直的學生。

唐老師稱讚坤華學習主動自覺，是老師的小助手，「老師找她幫忙從不托手踭，很有責任感。」

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汲收失敗 反省錯誤



曾經有一次呈分試考試，坤華失手，常識科成績只考獲八十多分，她害怕影響呈分試排名，忍不住流下眼淚。失敗一次並不是絕望，坤華付出雙倍努力背書記字，唐老師猶記得在考試之前坤華對她說︰「今次已經背得滾瓜爛熟，不會再失手。」坤華對自己承諾，吸收自己失敗的經驗，改良以往的溫習方法，令自己慢慢步向成功。

▲ 即使坤華的家境貧困，但仍能透過學校的興趣班培養興趣。（相片由受訪者提供）

家境貧困 為父母著想



坤華的成熟，全因明白知識能改變命運。坤華的爸爸是一名清潔工，月入只有9000元，養活一家四口。生活上能節省的爸爸都盡量慳，天氣炎熱仍拒開冷氣。坤華曾經因為太炎熱而請求爸爸開冷氣，她輕輕地說︰「我提出請求他拒絕，我也不會介意。」坤華媽媽則笑稱丈夫認為開冷氣是浪費金錢，「我老公會責罵女兒們，但他自己不感覺熱，同樣要求別人與他一樣。」她又大讚女兒為父母設想，

她從來不扭計，好明白家裡的需要。

▲ 以前的坤華較內向，後來為爭取更多學習機會而變得主動。（相片由受訪者提供）

將來望幫家人脫貧 報答父母



曾經一次，唐老師與坤華聊起將來，她年紀輕輕卻明白，父母只是支援自己，現在需自己努力，將來她才能自己開創另一片天地，唐老師說︰

她明白努力讀書將來才能有選擇，明白將來有錢的時候才能有選擇，努力讀書，知識是自己的，她很早就已經知道這個事實，所以也非常體諒家庭的情況。

▲ 坤華是排球校隊成員。（相片由受訪者提供）

對於未來，坤華希望成為一名時裝設計師，現在不時透過不同的網站，認識外國的時裝世界。她知道努力讀書才能走出香港，去意大利、法國，甚至整個歐洲，看看外面的市場。即將升上中一的坤華還是最想讀好書，

讀好書，長大之後才能做到賺錢的工作，報答父母。

徐校長︰每個孩子都有機會發展興趣

▲ 葵盛信義學校校長徐起鸝。（相片由受訪者提供）

葵盛信義學校今年升中派位成績驕人，獲派首三志願比率為100%，81%獲派第一志願，19%獲派第二志願。不少學生更獲派天主教母佑會蕭明中學、順德聯誼總會李兆基中學及中華基督教會銘基書院等英中。校長徐起鸝感恩學生們在疫情下勤奮溫習，做好時間分配，「今年六年級學生經歷近2年疫情，網課學習始終不及面授課程學得深入，但學生們仍努力不懈，向自己的夢想進發。」

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大半生從事教育工作的徐校長一直以「生命影響生命」作為座右銘，希望造就每一個孩子。成為校長，她不忘四處尋找更多資源幫助學生，「我不想學生因為沒有樂器、沒有錢而不能參加興趣班，扼殺他們發展興趣的機會。」因此，在疫情前，學校設有140多個興趣班，疫情期間亦開辦102個興趣班，「經濟有問題的小朋友，我幫他們找資源，讓大家得到公平教育的機會。」將來，徐校長會繼續開展正向教育，透過不同的活動，協助學生建立正面價值觀和積極的態度。

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記者：梁節儀