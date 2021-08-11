【台灣疫情】台灣作家「九把刀」外母打新冠疫苗後死亡　忍痛悼念「謝謝妳的愛」

台灣作家九把刀今日（11日）在其社交平台發表長文，悼念外母不幸因為注射阿斯利康疫苗後離世，享年57歲。九把刀指外母在7月26日注射，到7月30日感覺不舒服入院後離世。他表示外母是突然感覺不舒服，送醫前已經沒呼吸心跳，令家人陷入傷痛之中。

九把刀指出，外母平時是會打羽毛球跟桌球的健將，手抱女兒也沒有問題，透露外母在今年3月31日做了健康檢查，報告上除了膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇標註是超標外，其他數值都是正常，並沒有慢性病史，為了得知原因，也忍痛接受解剖

我們還是忍痛將媽媽的大體送交司法解剖完畢，正等待後續報告出爐。

根據九把刀家人的轉述，其岳母7月26日在桃園接種阿斯利康疫苗，接種後沒有任何不適；7月29日還能如常出席家庭聚會。

直至7月30日，岳母感覺不舒服，曾指出：

好恐怖，發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣痛，吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動

九把刀的老婆周亭羽曾打給媽媽卻無人回應，20分鐘後才知道外母竟已經沒有呼吸，正在急救，後來才從外父口中得知當日發現妻子以奇怪的姿勢躺在沙發上，覺得不妙，趨前關心後發現沒有呼吸，進行CPR急救直到醫護人員趕來，妻子在送達醫院前已死亡。

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責任編輯：陳梓蔚