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【非法取利】廉署起訴前警長　涉未經許可向8名警員借款共21.6萬元

社會 15:01 2021/08/11

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廉署起訴前警長，涉嫌未經許可接受貸款21.6萬元。（資料圖片）

廉政公署今日（11日）落案起訴一名前警長，控告他涉嫌未經許可從8名警員，接受多筆貸款合共21.6萬元，及向其中一名警員索取貸款20萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待8月13日在粉嶺法院答辯。
　　 
廉署早前接獲警方轉介的貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名前警長。被告黃世雄，43歲，被控共12項控罪，即一項訂明人員索取利益罪名及11項訂明人員接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第3條。
　　 
被告1995年加入警隊，其後辭職並於本年2月底離職。本案於2019年10月至去年9月期間發生。被告當時為警長，先後駐守邊界警區特別職務隊及落馬洲分區軍裝巡邏隊一個小隊。其中一項控罪指，被告涉嫌於或約於2019年11月4日，未得行政長官一般或特別許可，向一名同於落馬洲警署工作的警員索取一筆20萬元的貸款。
　　 
另外四項控罪指，被告涉嫌於2019年10月21日至11月20日期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從上述警員接受4筆貸款共16.1萬元，每次金額由2,500元至13.35萬元不等。
　　 
其中一筆5,000元的貸款，被指是在被告向對方索取20萬元貸款前收取。餘下3筆共15.6萬元貸款，則於被告向對方索取貸款後收取。
　　 
餘下7項控罪指，被告涉嫌於去年8月13日至9月16日期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從另外7名警員接受7筆貸款共5.5萬元，每次金額由2,000元至2萬元不等。該7名警員為被告所屬軍裝巡邏小隊的下屬。
　　 
廉署調查顯示被告從上述8名警員接受貸款合共21.6萬元，但只向其中一名警員歸還了4.95萬元。警方在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：吳卓峰

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