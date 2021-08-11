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Hi Fi天后陳潔麗夥四大樂手開騷　演奏會設$1280 VIP門票

娛樂 13:05 2021/08/11

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Hi-Fi天后靚聲歌手陳潔麗 （Lily）將於9月12日旺角麥花臣場館舉行《陳潔麗唱奏會2021》， 是陳潔麗闊別香港舞台3年後的個唱。 

音樂會本於2020年舉行，但因疫情關係延遲到今年。音樂會名稱「唱奏」，將會與四位擁有豐富舞台經驗的琴手包括有音樂總監劉俊廷（Damon） 、張人傑、袁逸章及Greg Lui，一齊與Lily在舞台上擦出新火花！

今次是Lily未曾嘗試過的四面台設計，選曲上從經典的金曲到近年最流行的歌曲亦會在音樂會內出現。

Lily在家積極備戰。

這次音樂會特别增設$1280 VIP套票，購買VIP套票的觀眾除可享受前排的座位位置，更可於演出前參與專屬的「Sound Check」見面會，可跟Lily單獨合照及得到親筆簽名紀念品一份。

雖因疫情關係一再延遲，不過陳潔麗說因經常留在家，反而在音樂意念上多了很多新構思，雖不能與香港製作團體見面開會，但也與演唱會監製緊密聯繫，一有新念頭就即時通電，當然也不忘為音樂會努力keep fit做運動及練歌，務求以最佳狀態跟觀眾見面。

《陳潔麗唱奏會2021》

日期： 2021年9月12日
時間：晚上 8時正
地點：麥花臣場館
票價：HKD1280 (*VIP套票)／680／480
*VIP套票包括前三排座位門票一張、合照一張、親筆簽名紀念品一份及20分鐘Sound Check見面會 (1人1票)
公開發售日期: 2021年8月12日
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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