【巴黎奧運】馬拉松今起接受公開報名　須做會員及儲10萬分才合資格參賽【附報名連結】

▲ 巴黎奧運定於2024年7月26日至8月11日期間舉行。（巴奧官網）

東京奧運剛剛完結，還有3年才到下屆巴黎奧運。巴黎奧組委今日（11日）宣布，在舉行奧運馬拉松賽事當日，容許業餘跑者參加馬拉松，路線和比賽條件會與正式奧運比賽一樣，惟開賽時間不同，亦只限法國國內人士參與。

巴黎奧運馬拉松的報名網站今日（11日）正式公開，僅以法文顯示，免費登記。用家要在於2024年之前，累積10萬分，才有資格爭取參賽名額。

有意參加的人士，先要登記成為「Club Paris 2024」會員，並將帳戶與日常使用的運動軟件程式連結起來。不論行路、踏單車、跑步，以至健身等，都可以賺取積分。

以跑步為例，每公里可賺20分，若完全靠跑步賺分，則要跑足5,000公里。由現在起至9月5日，分數會雙倍計；推薦朋友參加亦可賺到50分。

除了馬拉松之外，巴黎奧運方面亦會在Seine-Saint-Denis舉辦同樣容許業餘人士參加的公路單車賽，賽事長度為100公里，旨在讓人可以在法國感受不一樣、與別不同的一次奧運。

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責任編輯：陳子謙