疫情下靈活應變　公大首創另類的「海外」學習交流體驗

香港公開大學（下稱公大）一直致力為學生提供多元學習體驗，拓展他們的國際視野。早年，公大李兆基商業管理學院（下稱公大商學院）推出「海外沉浸課程」（Global Immersion Programme，簡稱GIP），旨在讓學生走出香港，透過一系列的海外活動增廣見聞外，亦與不同文化背景的人士共同學習及相處，以裝備自己應付國際商業環境複雜多變的挑戰。不過，疫情持續至今，大學海外交流被迫暫停，公大商學院因此糅合靈活及創意，改變「海外沉浸課程」的模式，為逾500名學生提供非一般的「海外」學習交流體驗 。



當疫情持續反覆之際，公大商學院已經意識到無法安排即將畢業的三至四年級學生前往海外交流，但為了能夠繼續加深他們對不同國家文化及營商環境的認識，以協助他們畢業後的職涯發展，學院上下積極制定應對計劃，最終決定在港推出一連七天，分別以西班牙及法國為主題的學習體驗營，作為獨一無二的交流活動。



官方機構支持 公大與業界合辦體驗營



有份參與活動的公大商學院高級講師李頴嫻（Helen）指出，學院在構思活動時，特意選址遠離市區的愉景灣，並透過兩國的領事館及邀請企業代表參與，「我們一方面希望營造置身海外交流的感覺，另一方面又想藉此全新的體驗幫助學生增值，擴闊眼界。」她補充，跨國文化體驗是眾多交流生所期待，因此，透過多元化活動，如教授西班牙語及法語、佛蘭明高舞鑑賞、雞尾酒製作及品酒技巧等，令學生可以親身感受當地的文化。

▲ 由學院安排的佛蘭明高舞表演，令參與體驗營的公大學生對西班牙的文化有更深入認識。

▲ 學生有機會學習品酒技巧，自我增值。

海外企業分享交流 提升學生軟技巧



要令學習體驗營達到交流的效果，公大商學院講師丘志威（Wally）認為，活動緊扣學術元素和技巧訓練都十分重要。他提到，「認識其他地方的營商環境有助學生他日投身職場，為事業發展增添競爭優勢。因此，我們所邀請的海外企業代表有大型跨國企業，也有初創公司，涵蓋不同行業，包括電訊、運動、酒店和超市等。透過企業分享，不單可以跟同學分享成功要訣，亦能將行業最新資訊帶給同學，長遠更有助企業建立品牌形象，達至雙贏局面。」體驗營為學生安排了商務禮儀訓練的環節，如面試及衣著技巧等，Wally 喜見一眾同學在營中提升了軟技巧 ，相信對將來事業發展大有幫助。

▲ 公大商學院高級講師Helen（左）及講師Wally（右）指，大學一向重視學生的國際視野，在疫情下推出學習體驗營，期望學生即使身在香港仍能如同獲得前往當地交流的學習體會。

嶄新學習體驗 助學生認清職業路向



分別參與西班牙及法國學習體驗營的公大學生李顯一（Hugo）及朱潔怡（Kitty）均異口同聲表示，這個活動是一個十分寶貴的經歷，令他們在疫情下仍然能夠深入了解海外國家文化。他們坦言，無法親身前往外地固然可惜，但十分欣賞公大的靈活多變，以學生的發展為主要考慮，迅速以另一種方式去豐富他們的學習體驗及大學生涯，「我們在營中的得著不會比親身去交流少！」

▲ 參與學習體驗營的公大學生Hugo（左）和Kitty（右）均在學習體驗營中受益匪淺。

就讀商業管理學榮譽工商管理學士四年級的Hugo指出，印象最深刻的是著名西甲球隊巴塞隆拿（下稱巴塞）的企業分享，「這個分享突破了我對商業球隊運作的認知，更體會到足球王國的頂級聯賽亦是娛樂事業的重要一環。同時，令我了解到西甲的競爭對手原來不只英超、意甲及德甲等同類聯賽，也涉及Netflix及YouTube等網絡娛樂平台。巴塞要拓展市場及客戶群，必須為球隊的全球品牌推廣作出全面規劃，成功推廣便可賺取豐厚收益。」對他而言，分享大大開闊了他的眼界，有助釐清未來的職業路向。

▲ Hugo（左一）十分投入體驗營，他認為這是一個寶貴的學習機會。

而就讀人力資源管理學工商管理學士三年級的Kitty則表示，最感欣喜是從法語課堂感受到這門外語的魅力，並產生繼續學習的動力。此外，令她印象猶深是一位原本任職廚師的講者，其後轉型投身科技行業皆有所成，令正待開展個人事業的她得到啟發。「置身商業社會，最重要是具備靈活變通的態度，不可固步自封。雖然我主修人力資源管理，但在就業時不一定要走這條路，也可嘗試拓展其他更具前景的領域，尋找更多新機遇。」

▲ 學生Kitty（右二）享受各項文化體驗活動，可從中發掘興趣，圖為她參與法式甜品製作。

大學力求創新 學生活學活用



為了令學習體驗營更收學習之效，各學生在營中需要分組挑選一間企業作研究對象，透過擬定合適的商業計劃，出謀獻策，為企業正面對的挑戰提出解決方案。此外，老師在模擬面試環節中替同學進行面試預演，協助學生為未來就業增添競爭優勢，更有效規劃目標。

▲ Hugo（左四）與其組員於企業分享環節中得到啟發，在匯報中展示學習成果。

由轉換「海外沉浸課程」的模式到學習體驗營完成舉行，公大和學生都上了重要的一課。公大商學院正好展示出靈活應對變化、解難和創新的能力，為學生建立良好的學習榜樣。借鑒是次經驗，學院有更大的信心追求創新，將來設計更多結合學習、多元體驗與實踐的活動予學生，繼續推動大學邁步向前。

（資料由客戶提供）