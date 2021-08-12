【行善積德】港男做老化屋邨保安遇11次屍體發現案　心痛長者晚景淒涼堅持服侍露宿者10年

▲ 港男做保安遇過11次屍體發現案反思生命價值，堅持服侍露宿者10年。

內容及圖片獲「CBN視博恩香港《星火飛騰》」授權轉載。

香港繁榮都市下，仍有不少的弱勢社群需要大家關心。身為教會福音幹事的陳尚義先生，10年來一直堅持服侍露宿者，視露宿者為朋友，幫助他們重拾工作、改變生活質素。堅持10年的原因，除了因為有意義，亦因為陳先生擔任過屋邨保安工作，深明長者晚景淒涼，而反思人的生命價值。

▲ 尚義難忘一宗倫常慘案，令尚義反思香港算是富足的城市，為何長輩晚年是如此生活？(影片截圖)

陳尚義先生於屋邨長大，97年開公司時偏偏遇上金融風暴，需另覓出路，終找到一份月薪九千元的保安工作。當時年紀輕輕的尚義負責管理一條老化屋邨，工作2年便遇過11次屍體發現案，共有12名長者在家死亡。

當中，尚義難忘一宗倫常慘案。一名60歲兒子在廚房跌倒失救死亡，90多歲媽媽癱瘓在床活生生餓死。事件令尚義反思，香港算是富足的城市，為何長輩晚年是如此生活？甚至如此離開人世？

後來，尚義回到自己成長的教會做行政幹事，期間一直抱著當年的疑問，期待解開答案的一日。

有日，他看電視節目《時事追擊》時提到一位拾荒婆婆。婆婆花了一段很長時間撿汽水罐、紙皮，然後拿去變賣賺了百多元，為的是買一張心愛的籐椅。故事為尚義帶來很大衝擊，並覺得羞愧、扎心。

我們的長輩，從前不是為這社會貢獻良多嗎？為何要如此度過晚年？聖經提到長者的白髮是榮耀，他們有的是智慧，他們是寶。耶穌很接納當時遭人隔離的麻瘋病人，有時祂用手施行醫治，以耶穌的能力，只需說一句話就成事，為何祂要用手摸？不單醫治那病，同時也恢復他們的價值。生命是甚麼？人的價值是甚麼？我為這事禱告，上帝我真的很想去服侍這社區。

一心服侍露宿者

憑著一刻感動，尚義於2011年毅然辭去教會工作，一心出來服侍露宿者。起初他沒有明確方向，也沒穩定收入，只憑著一股傻勁，到通州街公園。

▲ 尚義指，露宿者各有不同故事，部份有吸毒、情緒精神問題，夏天時則會有一群本身租住板間房的人，因木蝨很嚴重，與其悶焗在房，不如上街露宿。(影片截圖)

我沒預備任何東西，見到原來有這麼多露宿者。我隨口問他一句：「吃了飯沒有」他答我未吃，我就買盒飯給他吃。

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就這樣，充滿善心的尚義在沒穩定收入之下，甚至以自籌薪金方式照顧這班「兄弟」。他每日買幾十個飯盒派給「兄弟」，一起吃飯、聊天。

一個人習慣放棄尊嚴其實是很悲慘的事，正正在我們社會中，有一群人如此生活。

尚義指，露宿者各有不同故事，部份有吸毒、情緒精神問題，夏天時則會有一群本身租住板間房的人，因木蝨很嚴重，與其悶焗在房，不如上街露宿。

坊間標籤他們並非好人，但認識他們後，他們也是普通人。以為他們倚賴你請吃飯、玩樂嗎？不是，他們會買汽水、啤酒，吃飯他們爭著付錢，原因是他們也視我為朋友。

▲ 尚義與一眾街友用膳聊天。(影片截圖)

後來尚義身邊的教會弟兄姊妹也一起參與探訪，高峰時期要預備100至120個飯盒。尚義表示，曾經也有20、30名越南露宿者拒絕飯盒，後來發現人會記掛家鄉的味道，於是對煮食有興趣的尚義，馬上學習烹煮越南牛肉河粉及滴漏咖啡，拉近與越南人的距離。

我很記得有一個越南男人，流著淚走過來說，從沒有人為他做過這件事。

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尚義表示，有時探訪了一段時間後，朋友會因各種原因無法再見。曾經有位願意嘗試福音戒毒的朋友突然消失，尚義一問附近的兄弟，才知道朋友已經離世。

他說自己也算夠朋友，那一針是他借錢給他打的。

尚義十分悲痛，從深水埗一直走回觀塘，沿路一直哭。他坦言10年間送走了不少朋友，要將私下儲存的合照搬進電腦的紀念文件夾，是很痛苦的事。甚至有些電話號碼，至今也不想刪除。

生命的改變不在乎派多少物資，我們也有自己的限制，沒辦法24小時陪伴他，甚至我們也有跌倒時，但又不要因有限而不去做。我學懂憑信心將這生命交託上帝， 在上帝的愛中我也能改變，我要相信上帝會親自拖帶住這生命，祂會照顧這個生命到底。

10年來的全情投入，尚義得到太太和女兒的支持，甚至會帶家人一起見街友，一起吃飯。尚義感謝太太肩負很多家庭事務，諒解他這麼多年來的堅持。

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責任編輯：羅嘉欣