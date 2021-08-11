【星二代學校】林芊妤兒子被爆返2間幼稚園　Coffee認大懵報錯：讀多年冇問題

▲ 林芊妤（Coffee）被家長群指責安排兒子翟伯伯讀兩間學校。

不少虎媽會安排小朋友入讀兩間幼稚園，星媽郭可盈的女兒就曾於上下午讀不同學校，最近家長谷瘋傳林芊妤（Coffee）於新學年安排了兒子翟德彥（伯伯）返兩間學校，分別是一直就讀的綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）及名校St. Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園（下稱St. Cat），Coffee解釋一切源於自己搞錯。

Coffee昨日（10日）在IG動態分享翟伯伯的返學短片，見到伯伯身穿另一間學校的校服，有眼利家長認出是St. Cat的校服，在家長谷瘋傳Coffee安排兒子讀綠茵K1，同時又報讀St. Cat PN班。有粉絲其後向Coffee求證，獲Coffee回覆並截圖轉發至IG動態，她解釋是自己大頭蝦引起。

其實我係幫BB報錯咗St. Cat PN班，入咗之後先知道原來報錯咗，老公係咁話我大頭蝦！其實我本身覺得讀多年都冇問題，但係綠茵嘅老師話佢跟得好好，話佢如果讀多年PN怕佢悶。但其實我都交晒學費，所以決定兩間學校輪流俾佢試幾日。

▲ 翟伯伯穿上了St. Cat的校服返學。（IG圖片）

翟伯伯是10月出世的細B，讀多一年PN班也可，Coffee表示將於下星期交由兒子自己做決定，「究竟留喺舊校定係St. Catherine」。Coffee坦言控制不了網民的說話，惟有做好自己。有網民都留言撐Coffee是真心想搵適合兒子的學校，而非一心只想入名校。

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綠茵K1學費近7萬元

綠茵英文幼稚園於1994年在馬鞍山開辦首間校舍，其後於浪澄灣、東涌、將軍澳、日出康城及上水開辦國際校，現時有6間校舍。學校課程以培養幼兒知識、技能、態度三方面發展，並設計不同活動，包括閱讀、繪圖和書寫等識字活動，以及算術遊戲、音樂、藝術、科學探索及體能活動等。

▲ 究竟翟伯伯會留在綠茵升K1嗎？（IG圖片）

此外，綠茵提供2種語言學習環境，包括英普雙語及粵英普三語學習。去年逾5成半畢業生升讀資助及官立小學，餘下升讀直私及國際學校。根據教育局資料，綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）分校半日班的收費每年68,760元，而PN班學費65,520元，分12期繳交。

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St. Cat星二代名校學費較貴

至於St. Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園是星二代名校，名人校友包括蔡少芬及張晉的女兒、林文龍及郭可盈的女兒、陳慧琳一對兒子蝦餃仔和小籠包、陳浩民4子女及陳敏之的兒子等。

陳以蘭校監早前接受TOPick訪問時表示，不管在網上課程或面授教學上，都以激發及發掘小朋友的興趣為重，而非抹殺求知欲。而該校以英文教育課程聞名，陳校監解釋由編製教材至實行課堂，資深英文老師均會全程監測。學校在50年前開校時已有Phonics教學，每年作更新修訂，緊貼學生所需。

現時St. Cat的PN班全年學費為82,797元，K1則為70,433元，同分11期繳交。

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責任編輯︰王明芳