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【違法泊車】警方打擊九龍城區違泊車輛　日內發近1,400張「牛肉乾」拖走8部車

社會 16:14 2021/08/11

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九龍城警區與西九龍總區交通部昨日（10日）在區內多個交通黑點採取嚴厲執法行動。（警方提供）

九龍城警區與西九龍總區交通部昨日（10日）進行「九龍城警區交通日」，在區內多個交通黑點採取嚴厲執法行動。行動中，警方共發出近1,400張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車，並即時拖走8部造成嚴重阻塞的違泊車輛。警方亦發出19張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括檢控行人不遵照交通燈號橫過馬路及不小心駕駛等。

警方指，有關行動主要針對對道路使用者構成危險及造成阻塞的違法行為，當中包括在踏單車時違反交通標誌、於限制區上落客貨及違例泊車等，以確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法意識，保障市民安全。

九龍城警區與西九龍總區交通部將持續打擊交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。如果有司機違例泊車，造成交通阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦有可能將車輛拖走。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。

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責任編輯：陳子謙

 

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