【非禮判囚】涉冒警非禮14歲少女　男商人認罪囚27個月

▲ 27歲男商人涉冒警非禮14歲少女，認罪後被判囚27個月。（資料圖片）

27歲男商人經社交媒體認識1名14歲少女，並訛稱自己為警員，及後得悉少女的男友曾犯事被捕及少女打算離家出走，遂帶少女到酒店要求她進行口交，男商人被控冒充公職人員及非禮罪，早前承認兩罪，今（11日）於區域法院被判囚2年3個月。法官指本案應判處阻嚇性刑罰，斥被告年齡比女童年長逾10年，對不夠成熟的女童犯案。

心理報告指被告陳栢傑（27歲）無戀童癖及性上癮，重犯機會低，但他密封式社交，生活苦悶，經常想到性，淡化案件的負面後果，建議他接受短期心理治療。

法官引述事主X的創傷報告指，案發後她情緒受干擾，經常發惡夢，又聽見身體內有一個孖生姊妹告訴她要聽從被告，她需要社工跟進情況。

法官指，被告雖沒有威逼利誘，但利用X不夠成熟而犯案，令X擔心不聽從他而產生後果，而且被告冒認警務人員，使X有信心與他見面，強調法例需保護兒童。

就冒警罪判判刑起點為6個月，向16歲以下女童作出猥褻行為罪判囚3年6個月，因認罪獲扣減刑期，加上被告曾定期捐血及已登記捐贈骨髓，再減刑1個月，2罪同期執行，最終刑期為2年3個月。

案情指，被告於2020年8月25日與14歲女童X經社交媒體認識，並以假名訛稱自己是高級督察，曾任職「速龍小隊」，西九龍總區指揮官陶輝為其上司。數月後，X因想打探其男友被捕的消息而聯絡被告，兩人在Telegram上聊天，被告邀請X見面但被拒絕。

及至同年10月31日，X向被告透露想離家出走，被告陪同X到酒店。被告在酒店房間內要求X進行口交，X最初不願，但被告提高聲量，房間亦只有他們兩人，最終服從。

X事後報警，警方將被告拘捕。2人之間的短訊內容顯示，X曾質疑被告，為何知道她的家人曾報稱她失蹤，卻不知道她的全名，被告則解釋在示威期間失蹤人士的資料，會存放在另一個檔案等，以誘騙X相信他為警員。

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記者：陳卓欣