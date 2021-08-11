《一秒拳王》周國賢恆仔再聚　網民籲Endy+ToNick開騷

▲ 周國賢和趙善恆再聚。

《Music Panda》 節目昨晚邀請了周國賢和Tonick 做現場直播，節目一開始就以《時空》出場，粉絲非常興奮，引來五萬多人同步及欣賞這個小型band show 。

歌迷於節目中不停留言叫周仔同ToNick合作搞騷，又讚恆仔唱現場大有進步，小龜搞笑表示：「可以呀，給個Account大家『科錢』先，過了數我們先再諗。」

很多歌迷問周仔幾時開紅館，Endy對著鏡頭表示，「不知紅館負責批騷個姐姐有否睇我們這個節目，如果有批給我啦，我就會永不放棄咁不停入紙。」

▲ Music Panda邀周國賢恆仔開live。

周仔與恆仔因為合作電影《一秒拳王》成為好友，更獲香港電影導演會年度頒獎典禮「最佳男主角」榮譽，晉身影帝的他，笑言真的多謝恆仔叫他去演，對拍電影及唱歌他也非常喜歡，希望日後有更多不同機會。

恆仔就表示，當初都是膽粗粗打電話邀請周仔演出，覺得他與角色是絕配，兩人第一次見面已經有無盡的話題，有一種相逢恨晚的好朋友感覺。

▲ 周國賢想入紙紅館。

明日（8月12日）JUPAS放榜，周仔於節目中對考生給予鼓勵，「不用緊張，我當年都考得不好，考試不是最終目標，人生重有好多事！」ToNick鼓手晨曦就最搞笑，稱：「大家考得幾差都好，一定不夠我差，我在Poly出名史上最低成績畢業學生。但一樣活得好好。」

同場加映：柳應廷訪問