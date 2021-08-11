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【新冠疫苗】再多3名男生打首針復必泰後疑現心肌炎　另有3人曾於離世前14日內接種疫苗後死亡

社會 16:50 2021/08/11

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再多3名男生打首針復必泰後疑現心肌炎。(經濟日報資料圖片)

食衞局於今(11日)更新疫苗接種監測提到截至8月8日，衞生署共接獲3宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。這3宗個案分別涉及一名13歲及兩名14歲的男子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後1至3天內出現胸痛，情況穩定。

另外，截至周日(8日)過去一周，衞生署接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案分別涉及3名年齡由53歲至63歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。個案有待專家委員會評估。

截至8月8日晚上8時，本港市民合共接種了超過618萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民約349萬名，佔全港12歲或以上人口的51.4%。衞生署共接獲4,927宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.08%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括30宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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責任編輯：洪芷晴

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