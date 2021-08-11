【選委會選舉】提名期倒數第二日　新鴻基郭基煇、新世界鄭志剛報名

▲ 新鴻基執行董事郭基煇今午到政府總部，報名參選地產及建造界。（胡偉明攝）

選舉委員會界別分組選舉，提名期踏入倒數第二日，多名商界人士到場報名參選，包括新鴻基執行董事郭基煇、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛等，亦有超過10人出選商界（一）。

郭基煇下午到政府總部報名參選，他離開時向傳媒透露，自己出選地產及建造界，無回應獲得多少張提名票，亦無交代以個人身份或名單參選。被問到對下屆政府土地政策有何期望，郭基煇指今日不會發表，留待地產商會一併回應。

▲ 新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛（右），無透露自己出選的界別分組。（胡偉明攝）

同樣在下午到場的鄭志剛，並無回應傳媒關於出選那個界別分組等的問題。

▲ 鷹君集團主席及董事總經理羅嘉瑞（右），早上亦報名參選地產及建造界。（程志遠攝）

鷹君集團主席及董事總經理羅嘉瑞，早上到場遞交參選表格，他同樣會出戰地產及建造界。

▲ 下午有多人參選商界（一）界別分組。（胡偉明攝）

此外，立法會商界（一）議員林健鋒，和早前已取得商界（一）界别分組當然議席的香港上海滙豐銀行非執行主席王冬勝，下午聯同多名香港總商會成員，到場遞交報名表格。

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記者：胡偉明