【網上學習】科大商學院為新MBA課程推出「虛擬課室」　全方位鏡頭提升網課互動感

▲ 科大商學院推出「虛擬課室」。（梁偉榮攝）

香港科技大學將於明年初推出「國際工商管理碩士數碼課程」(DiMBA)，接受來自亞洲不同國家及地區人士就讀，由於課程主要在網上授課，海外學生不用專程赴港上課。科大亦為此課程斥資數百萬打造虛擬課室，設施包括多個全方位鏡頭等，讓學生感覺與教師有眼神接觸，提升上課互動感。

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虛擬課室是科大為DiMBA而設，校方於一間隔音房內裝設12個高解像度屏幕，每個屏幕可清楚顯示6位學生的樣貌，即每節課可容納72名學生；屏幕中間放置多個鏡頭，令教授視線落在屏幕時，學生亦會感覺教授正面看着他，加強上課時的互動感。

另外，上課時老師可使用互動練習功能，要求學生回答選擇題，或發表各自的意見，學生可以使用舉手功能發問；進行分組活動時，學生則可開設虛擬房間，進行討論。課室內亦設電子白板，教師及學生均可在白板上書寫。科大商學院副院長、工商管理碩士課程主任陳泰元說，學生上課時需打開鏡頭以便統計出席率，系統可以統計學生回答問題次數、正確率等。

商學院院長譚嘉因就說，受疫情期間學校需進行網課，但初期學生及教師都反映有不便之處，校方在設計虛擬課室系統時亦有參考這些經驗。他表示，如校方試用後感滿意，將來或於校園內增設更多虛擬課室。

另外，商學院明年2月將開設DiMBA課程，屬兼讀制，預計收生約50人。課程為網上課程，除了在每學期初、中期及完結時，學生須到香港上課或參與考察等外，其餘時間都會在網上上課。收生程序已展開兩個月，陳泰元透露，目前已收約6成學生，來自17個國家及地區。

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記者：黃悅晴