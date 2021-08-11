【施政報告】鄉議局倡放寬祖堂地發展限制　遷移「殯葬城」改作創科用地

▲ 鄉議局今就施政報告向特首提交建議。（林曉君攝）

新一份《施政報告》10月發表，新界鄉議局今約見特首林鄭月娥提交多項建議，包括放寬對祖堂地發展的限制，開放沙頭角墟禁區，並將沙嶺「超級殯葬城」改為發展創科。

建議書以「完善祖堂制度 活用新界土地」為主題。鄉議局主席劉業強指，新界現時約有7200個祖堂，合共持有約2400公頃土地，鄉議局要求政府，准許祖堂與其他機構合作發展，並保留項目部分權益以獲永續收益，從而增加私人住宅單位供應，如政府徵收祖堂地用作興建公營房屋，應考慮現金以外的補償方式，例如，將部分單位預留給祖堂持有，祖堂由持有土地變為持有物業等。劉業強續稱，對於外界倡議降低祖堂出售土地門檻，鄉議局持開放態度，願積極配合。

鄉議局又建議政府，參考內地城中村的發展模式，選擇交通基建配套較完善的鄉村式發現地帶作試點，適量提高鄉村式發展地帶的發展密度，提高地積比增加單位數目，以多層式的「丁廈」，代替現時3層高、每層700平方呎的丁屋。

此外，鄉議局認為，應完善收地補償制度及發展新界北口岸經濟帶，並應釋出沙頭角墟禁區範圍，以刺激本土經濟，改善居民生活，長遠更可增加土地供應，劉業強呼籲政府，盡快為沙頭角墟禁區訂定開放時間表。

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記者：林曉君