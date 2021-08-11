  • 31°C
香港時間 : 2021811日 (週三) 18:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【擊退霉菌】潮濕天氣浴室衣櫃易發霉　日家務達人教7招輕鬆擊退霉菌

親子 17:40 2021/08/11

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

日本家務達人教7招擊退霉菌。

夏天為大地帶來雨水，空氣潮濕悶熱，又是霉菌出現的時間，家居浴室濕氣重，更是重災區，天花板、瓷磚等出現黑色點點，甚至灰黑一片，非常礙眼，而且吸入霉菌會影響健康。而衣櫃在潮濕狀態也容易發霉，牽連衣物都有滋生細菌。有日本節目請來家務達人，教大家7招防霉大法，輕鬆擊退霉菌。

日本「KSB瀬戸内海放送」近日請來家務達人佐藤亮介教授如何防止霉菌滋生及處理霉菌。他指出，出現霉菌的元兇有3個，包括溫度高、濕度高及灰塵與人體的皮脂污垢，因此用50度以上熱水清洗浴室，沖走牆上污垢是有效的措施。

點擊下圖睇浴室防霉方法：

    點擊圖片放大
    +17
    +16

除了浴室，在潮濕的天氣下，灰塵和衣物纖維也容易滋生霉菌，因此衣櫃很容易發霉。

點擊睇專家教路：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映：劍擊世界一姐江旻憓是史丹福學霸　開明媽媽作最強後盾圓劍擊夢

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：林愛娜 

相關文章

【殺滅害蟲】換床單吸出大量「有腳蟲」　港媽苦惱求救：「淘」甚麼可解決？
10:33 2021/06/03
【殺滅害蟲】換床單吸出大量「有腳蟲」　港媽苦惱求救：「淘」甚麼可解決？
【生活智慧】舊雨傘不再跣水有救　日本節目教一件物品5分鐘還原功能
18:20 2021/06/23
【生活智慧】舊雨傘不再跣水有救　日本節目教一件物品5分鐘還原功能
【廁所清潔】馬桶刷極都有難聞尿騷味　揭「致命死角」藏陳年發黑尿垢
12:47 2021/06/04
【廁所清潔】馬桶刷極都有難聞尿騷味　揭「致命死角」藏陳年發黑尿垢

你可能感興趣

【殺滅害蟲】換床單吸出大量「有腳蟲」　港媽苦惱求救：「淘」甚麼可解決？
10:33 2021/06/03
【殺滅害蟲】換床單吸出大量「有腳蟲」　港媽苦惱求救：「淘」甚麼可解決？
【生活智慧】舊雨傘不再跣水有救　日本節目教一件物品5分鐘還原功能
18:20 2021/06/23
【生活智慧】舊雨傘不再跣水有救　日本節目教一件物品5分鐘還原功能
【廁所清潔】馬桶刷極都有難聞尿騷味　揭「致命死角」藏陳年發黑尿垢
12:47 2021/06/04
【廁所清潔】馬桶刷極都有難聞尿騷味　揭「致命死角」藏陳年發黑尿垢
兒童健康 生活智慧 霉菌 健康問題 家庭關係 家庭教育

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】