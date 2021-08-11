【擊退霉菌】潮濕天氣浴室衣櫃易發霉　日家務達人教7招輕鬆擊退霉菌

▲ 日本家務達人教7招擊退霉菌。

夏天為大地帶來雨水，空氣潮濕悶熱，又是霉菌出現的時間，家居浴室濕氣重，更是重災區，天花板、瓷磚等出現黑色點點，甚至灰黑一片，非常礙眼，而且吸入霉菌會影響健康。而衣櫃在潮濕狀態也容易發霉，牽連衣物都有滋生細菌。有日本節目請來家務達人，教大家7招防霉大法，輕鬆擊退霉菌。

日本「KSB瀬戸内海放送」近日請來家務達人佐藤亮介教授如何防止霉菌滋生及處理霉菌。他指出，出現霉菌的元兇有3個，包括溫度高、濕度高及灰塵與人體的皮脂污垢，因此用50度以上熱水清洗浴室，沖走牆上污垢是有效的措施。

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除了浴室，在潮濕的天氣下，灰塵和衣物纖維也容易滋生霉菌，因此衣櫃很容易發霉。

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責任編輯：林愛娜