【集結判囚】涉紀律部隊宿舍外集結兼藏鐳射筆　27歲男認罪囚5個月

▲ 27歲後台工作者今於觀塘裁判法院就非法集結等罪被判監5個月。資料圖片

2019年8月有人在黃大仙紀律部隊宿舍外一帶聚集、燒衣紙及照射鐳射筆等，3男被捕，其中1名27歲後台工作者身上被搜出鐳射筆，早前承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器2罪，今（11日）於觀塘裁判法院被判監共5個月。

被告鍾濠全(27歲)，報稱後台工作者，早前承認於2019年8月9日，在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界，與陳銘浚、禢蔚彥及其他不知名人士參與非法集結；另承認管有2個能發出鐳射光束的裝置。

裁判官錢禮總結案件時指，被告並非涉案照片中射鐳射光束的人，又引述辯方求情指，沒有證據顯示被告曾使用涉案2支鐳射筆或作出攻擊性行為，被告及早認罪，具真誠悔意。

裁判官判刑時指，2019年下半年社會衝突不斷，堵路及擲汽油彈時有發生，本案中有人拋衣紙及射鐳射筆，但沒有證據顯示被告除了管有鐳射筆外有個別行為。裁判官就2項控罪分別以6個月為量刑起點，認罪有刑期扣減，其中1個月分期執行，總刑期5個月。

案情指，事發時正值盂蘭節前後，有人發起於案發當晚圍堵黃大仙紀律部隊宿舍。案發日晚上，近百人在東頭村道及沙田坳道交界一帶聚集，撒及燒衣紙，另有人用鐳射筆照射在場執勤的警員，警員多次警告在場人士散開。及至凌晨時分，3名被告被捕，首被告在褲袋被搜出2支鐳射筆。

同案另外2名被告梁文傑（21歲、學生）及洪英展（22歲、學生）早前否認1項非法集結罪，排期於10月13日開審，審期2天，續准保釋候訊。

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記者：林欣樂