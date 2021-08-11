彩粧界初秋色相　Dior+Tom Ford+Lunasol推閃爍粧物

▲ Dior兩款細緻霜狀粉末觸感珍藏版眼影組合，綴上別緻羽毛圖騰。眼影都加入了珠光色澤，能塑造最細膩優雅的妝容。（$620）（品牌提供）

連日來下雨，令本來熱焫焫的天氣火速降溫，加上市面已見中秋月餅紛紛出籠，似乎是時候迎接初秋的來臨了。彩粧方面又如何？當然要依季節轉換，而各大美容品牌已經陸續推出全新彩粧系列，看看以下品牌新產品的色相，你便會領略到今個初秋的粧容潮流。

Dior鳥羽之色

當Dior彩粧創作及形象總監Peter Philips為秋季彩粧系列尋找全新的色彩組合時，腦海中就浮現出「鳥群聚在一起」的畫面，因此今季彩粧系列正捕捉了夜鷹和晨鳥的姿彩，以綠色、粉紅、金色和白金色調演繹隨光影變幻的醉人秋色。而Birds of a Feather珍藏版五色眼影以及胭脂，皆以羽毛圖騰為設計，工藝細節一絲不苟。Dior新推出的眼線筆亦加入相應的顏色，包括泛著綠、紫調的深邃古銅色，以及帶有紅和紫紅光澤的閃爍灰褐色等，方便塑造更完滿的眼粧。



▲ 彩粧的顏色靈感來自雀鳥和牠們身上的虹彩羽毛，因此帶有幻彩的亮澤效果，產品包括胭脂（$475）、眼線筆（$210）、唇膏（$310）、修護唇釉（$310）及甲油等（$220）。（品牌提供） ▼ 點擊圖片放大 +2

Tom Ford耀目派對

Tom Ford以二零年代的Roaring 20's為靈感，希望沉醉於通宵達旦式把酒狂歡和展現耀眼魅力的時代。彩粧系列的名稱「SOLEIL」是「太陽」的意思，特點已經呼之欲出，因此粧容是想強調一份耀眼的感覺，尤其重點項目中的四色眼影富有金屬色效，加強了一份節日性，當中的Metallic Denim採用閃爍的靛藍色及銅色眼影，型格亦高貴。

Lunasol清澈綠寶

今年綠色在時尚界當道，在彩粧方面也掀起熱潮，Lunasol亦引入了綠寶石色系，因此四色眼影盤中兼具兩款綠色眼影︰青澀的草綠以及帶啡調的軍綠，並以卡其及銀色來烘托，眼影首次採用大顆粒高閃亮度珠澤來呈現宛如寶石般令人絢目的光澤感。其他眼粧產品的色系亦經細意安排，如深棕色搭配閃亮珠澤的眼線液及棕色混合紅色調的睫毛液。品牌亦根據帶啡調的軍綠色眼影，推出同色的甲油，同樣帶金色珠澤。

▲ Lunasol以稀有的綠寶石為靈感，為彩粧引入了綠寶石色系，留意眼頭可以掃上銀色眼影作highlight，以突出一抹寶石的閃爍效果。（品牌提供）

▲ 加入了Oil Rich成分的魅光幻彩四色眼影組，帶出自然深邃感與寶石光澤。（$480）（品牌提供） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

THREE神秘宇宙

浩瀚的宇宙以及天上的星宿，成了THREE秋粧的主題，就連名字也相當貼題。好像魅光星采筆，採用如絲絨般質感的煙燻色彩︰彷如夜空的藍調、描繪行星的紅調墨黑、黑暗宇宙的純黑與粉紅月光的暗紅，配以星晨幻采眼頰盒中的棕色或卡其等色系眼影，輕易造出smoky eyes效果。魅光藝采睫毛膏同樣是藍色珠光與波爾多紅珠光之間的選擇，而唇膏則採用了沒半點閃令度的奶霜霧感質地，優雅而低調。

RMK秋日天空

RMK的彩粧師，聯想起秋天的午後，溫暖柔和的日光耀目映照在眼瞼上，因而創作出今個秋日系列。品牌的秋粧色彩較為豐富，在紅調中加人棕色、粉調中加入大地色、棕調又混入其他色調與光澤，以帶出深邃感、太陽般暖和的黃色及粉色調的珠澤感。帶有金屬珠澤的液體眼影不乏粉色系，為深邃的秋日粧容帶來了平衡。

產品查詢︰

RMK（2151 2838）

THREE（3101 9237）

Dior（2870 0543）

Lunasol（2151 2838）

Tom Ford（2115 9346）

記者︰梁靜詩