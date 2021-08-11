【土地問題】港人30歲與父母住成常態　網民嘆變港孩不識洗衫熨衫缺成長機會

▲ 港人30歲與父母住成常態，有網民認為此現象令人沒有自理力。

俗語有指「三十而立」，男人要在30歲成家立業，不過時而易勢，尤其本港土地問題，加上很多人選擇讀書多年再拼搏事業，種種因素下，不少港人30歲未獨立仍與父母同住變成常態。近日有網民有感此現象很悲哀，並認為變相令很多人依賴家人，缺乏自理力，有關看法掀起其他網民反駁。

有港人30歲仍與父母住

有網民在「連登討論區」發帖，談論現時青年人住屋的問題，慨嘆香港人像缺少成長機會。

香港地好多人直到30歲都同仲父母一齊生活，是否悲哀同缺少好多自理能力，反觀中國農村嘅細路，好多時窮都十幾歲就離開家鄉出城工作同住。

樓主有感而發表示想講一下香港的悲哀，土地問題而令好多年青人缺少成長機會，成為港孩，建議不一定要自己獨立搬出來住，可以讀書時去多些海外交流也未嘗不可。

自己住的確會成長好多……有個朋友到而家都唔識洗衫熨衫。

自己搬出去住變家務達人

有網民認同樓主並分享個人經歷，在年初搬出去住之前，不懂使用家中的洗衣機及電飯煲，獨立之後，洗衫、晾衫、煮飯、洗廁所、吸塵、拖地、抹窗、洗抽油煙機、洗隔塵網、抹煤氣爐火咀通通都識，全部都變速成班，坦言︰「有啲野真係屋企有人做，自己就唔會做，係真係要自己住逼出嚟。」

另有網民提及，其友人不屑有30歲港男與父母同住之餘，更要媽媽幫手洗底褲，認為無結婚或無拍拖者也應搬出去獨立。友人亦以日本為例子，日本20歲女仔有獨立能力，一人由其他縣搬去東京住和工作，不是與父母一起，惟不少香港男女結婚後仍然和父母一起住。

網民一面倒反駁

以上的看法及批評被很多網民反駁，指出家家有本難念的經，不能一概而論，「古天樂係咪好悲哀同缺少好多自理能力？」，認為視乎每個人背景及價值觀，有人因為單親家庭成長，不想拋低獨力養大自己的父或母；有人因為香港樓價貴，覺得不應該花大筆錢去租屋住；亦有人很珍惜跟年老父母相處的時間，「人大咗睇住佢哋老，就驚唔知仲有幾耐」，更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳