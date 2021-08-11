【保釋候訊】涉於東港城非法集結　核數師護士共7人准保釋候訊

▲ 第6被告李漢輝准保釋候訊。林欣樂攝

2020年5月有人發起在多區商場「和你shop」，當日多人在將軍澳東港城購物中心叫口號等，7名男女涉參與非法集結及襲警等被控，當中包括1名核數師及1名護士，案件今（11日）於觀塘裁判法院提堂，案件押後至10月12日，待辯方給予被告法律意見，被告准保釋候訊。

7名被告依次為林子鋒（25歲；護士）、李子霖（24歲；核數師）、陳子俊（36歲；程式設計師）、蘇湜嵐（19歲；學生）、麥玉茹（21歲；待應）、李漢輝（56歲；售貨員）及黃美娟（50歲；家庭主婦）。

▲ 第3被告陳子俊准保釋候訊。林欣樂攝

7人同被控1項非法集結，控罪指他們於2020年5月16日在將軍澳坑口東港城購物中心連同其他身分不詳的人參與非法集結。

第6被告李漢輝另被控於同日在東港城購物中心2樓襲擊警長58855。第7被告黃美娟另被控於同日在東港城購物中心2樓阻撓警長58855。

案件今首次提堂，辯方要求押後至10月12日再訊，被告暫時毋須答辯。7名被告均准保釋候訊，被告准以1,000至5,000元保釋，期間不得離港，需居住於報稱地址。

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記者：林欣樂