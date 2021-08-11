【涉禁錮勒索】9男女涉禁錮勒索大學生　5案合併轉介區院處理

▲ 9男女涉非法禁錮及勒索大學生，案件今於觀塘裁判法院再提訊。資料圖片

1名大學生去年疑遭非法禁錮在酒店及勒索金錢，涉案8男1女被非法禁錮、勒索及盜竊等共5罪，5案今（11日）於觀塘裁判法院合併處理，9名被告仍毋須答辯，案件押後至8月24日，轉介至區域法院再訊，其中3人續准保釋，其餘6人還押候訊。

被告依次為18歲無業男子陳霖楓、16歲無業男子、17歲李姓男學生、14歲男學生、15歲男學生、17歲無業男子、22歲無業女子楊子穎、23歲無業男子葉文軒及24歲接待員黃希朗。

案件今再提堂時，控方申請將5宗案件合併處理，獲裁判官批准。案件押後至8月24日，轉介至區域法院再訊。其中3人包括14歲男生續准保釋，其餘6名被告還押候訊。

合併後的控罪指，9名被告同被控1項非法禁錮罪，控罪指他們於2020年9月15日至16日間，在觀塘道326號工業家酒店307號房，將X非法及損害性地禁錮，並在違反他的意願下將他羈留。

第5至第9名被告另被控於同月14日至15日間，在香港為使自己或他人獲益，或意圖使其他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X及Y交出5,000元。該5名被告另被控於同月15日於工業家酒店307號房偷竊屬於X的1部iPhone11、1個銀包、4張信用卡、1張八達通2張相及其他個人證件等。

葉文軒另被控於2021年3月9日，在香港偷竊屬於X的1部iPhone 7 Plus。黃希朗另被控於同日在油麻地白加士街某單位管有危險藥物，即25.06克大麻。

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記者：林欣樂