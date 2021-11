糖尿病長期打胰島素針頭暈腳震震　混合腸泌素減「低血糖」風險　

在香港,糖尿病為常見的慢性疾病之一,每10人便有1人患糖尿病¹。除年長這一因素外,內分泌及糖尿科專科曾文和醫生表示:「二型糖尿病與生活模式息息相關,少做運動及肥胖等同屬高危因素²,近年此病更出現年輕化趨勢,30多歲發病亦不出為奇。」現時常見的控糖方案包括口服降血糖藥及打胰島素針,醫生會視乎患者的不同病況,建議合適治療方案。

及早治療 預防胰島細胞永久受損

對於二型糖尿病患者而言,有效控制餐前餐後血糖尤其重要,以免出現微血管及大血管的併發症,如心臟病及中風。而若口服降血糖藥無法有效控糖,醫生一般會建議打胰島素針。胰島素有助血糖降至正常水平,從而減低高血糖對胰臟的毒性影響。曾醫生指出:「由於打胰島素針能調節空腹及餐後血糖,保護胰島細胞並減慢其退化速度,糖尿病患者可考慮提早接受胰島素治療,以免造成不可逆轉的損害。」

打胰島素針劑量過多或致低血糖

胰島素針劑一般分為長效及速效,也有預先混合型胰島素,即當中包含了長效及速效胰島素。雖然打胰島素針能直接降低血糖水平,但胰島素的副作用會令患者體重上升。

此外,打胰島素針的劑量要剛好,且需要與飲食時間、食量及運動量好好協調,不然容易出現血糖過低及頭暈腳震,或令患者暈倒及跌傷,因此曾醫生建議:「患者宜隨身帶備糖果或帶糖份的飲料,以便在血糖快速下降時,及時將血糖提高。患者亦可把低血糖的次數及時間記錄下來,方便醫生因應情況,適時調整治療方案。」

二合一針劑藥助穩餐後血糖

近年二合一糖尿針混合了胰島素及腸泌素(GLP-1),當中腸泌素能有效降餐後血糖,亦能透過減慢胃部排空的速度控制食慾,有助降低體重³。患者一般只需每天注射一次,便能控制全日血糖,故依從性可能較高,適合餐後血糖突然飆升或過胖的患者。

曾有一名60多歲的女患者,患有二型糖尿病約15年,一直每天打基礎胰島素針,並使用幾種口服降血糖藥,惟一直未能有效控制血糖。又因她一貫有外出用餐的習慣,難以每日數次按時打餐前胰島素針,故嘗試打混合型胰島素針,然而出現體重增加及低血糖現象。其後轉用二合一糖尿針,治療依從性得以改善,低血糖情況不再,血壓轉為穩定,體重亦因而下降。

以上資訊由曾文和醫生提供

文章由賽諾菲支持撰寫

MAT-HK-2100953-1.0-08/2021

參考資料

1. Diabetes Hongkong. Prevalence in Hong Kong. Available at: http://www.diabetes-hk.org/ch/page/%E8%AA%8D%E8%AD%98%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%20-%20%E6%B5%81%E8%A1%8C%E6%83%85%E6%B3%81. Accessed: 2 Oct 2020

2. Elderly Health Service, Department of Health. Diabetes Mellitus. Available at: https://www.elderly.gov.hk/english/common_health_problems/diabetes/diabetes.html. Accessed: 2 Oct 2020

3. Nauck MA, Meier JJ. Diabetes ObesnMetab. 2018;20 Suppl 1:5‐21.