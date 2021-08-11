【行車安全】小巴打開門行駛吐露港公路　網民憂心：一個轉彎幾個跌落車

▲ 有小巴未有關門，在吐露港公路行駛。

行車安全很重要。近日有影片在網上流傳，指一輛小巴在吐露港公路行駛時，未有關上車門，引發討論。惟原因不明，有網友表示，不知是車門或是冷氣壞掉，抑或問題出於司機身上。有人則擔心很易發生意外，稱「一個轉彎，幾個落車」。

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」轉載影片表示，一輛來往運頭塘和石門的新界區專線小巴806B，被發現行駛吐露港公路時打開車門，有指是疑車廂太熱，惟原因未經證實。據影片顯示，當時車速為時速81公里，車上至少坐滿1/3人，拍片者為後排乘客。小巴當時未有關門，期間有巴士在左邊行駛。

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對於未有關門的原因，網友議論紛紛，有人猜測是車門壞了。但有人質疑，若是門壞了，大可以停車。有網友指，拍片者稱涉事小巴雖然冷氣風力較弱，也曾勸司機關門，但司機表示車廂實在太熱，「熱到痴線喇」。同時，該網友指，自己若是車上的乘客，會請司機在可上落車的位置，讓自己下車。另外，亦有人表示乘客若感到危險，應報警自救。

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據運輸署的資料，司機駕駛汽車的方式，顯然大有可能對其他道路使用者、車上的乘客或司機本身造成受傷的危險，或對財產造成嚴重損害。司機駕駛汽車的方式，遠遜於一個合格而謹慎的司機會被期望達到的水平，及對一個合格和謹慎的駕駛者而言，該方式駕駛汽車屬危險是顯然易見的，例如︰不理會交通情況、不理會交通訊號的指示。

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責任編輯：羅嘉欣