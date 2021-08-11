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【梅艷芳】疑似演出名單流出由曾志偉演羅文　梅姐愛徒何韻詩由吳若希扮演

娛樂 18:16 2021/08/11

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《梅艷芳》

一代天后梅艷芳逝世18年，電影公司今年將上映《梅艷芳》紀念梅姐，早前已公布了由名模王丹妮演梅艷芳，古天樂演梅姐恩師劉培基等，近日網上流出一份演出名單，其中便傳曾志偉演出80年代紅極一時的巨星羅文。

《梅艷芳》以一代天后梅姐的傳記一生為藍本，由梅艷芳童年講到她離世一刻，因此故事背景包括80年代至2000年初，也有講及娛樂圈的事迹。

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網民質疑志偉演羅文

早前電影公司公布了名模王丹妮演梅艷芳，並釋出官方預告，不少網民都指王丹妮具梅姐風采，另外電影公司其後也公布了古天樂演出梅艷芳好友、著名時裝設計師劉培基，另外《幻愛》的劉俊謙將演出張國榮。

近日網上瘋傳電影中其他角色的演員名單，當中包括岑珈其飾演陳百強，吳若希演梅艷芳愛徒何韻詩，林家棟演華星總經理蘇孝良，廖子妤演梅艷芳姐姐梅愛芳，以及曾志偉演羅文。

【梅艷芳】古天樂演梅姐恩師劉培基　Do姐訪王丹妮大讚具氣質

網民對此名單議論紛紛，特別是多演喜劇的曾志偉演羅文最受質疑，認為未必合適。

不過出品《梅艷芳》的安樂電影公司，則澄清名單不是屬實，並非官方正式陣容，稍後會再作正式公告。

同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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