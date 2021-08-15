【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑　監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮

▲ 監製陳維冠親解搵鄺潔楹演劍擊運動員之原因。

TVB近日正在播出新劇《七公主》，該劇監製陳維冠編審鄭成武齊接受TOPick訪問，分享拍攝《七公主》的點滴。

該劇訴說著七位姊妹交織成長的故事，當中有份參演的七位女演員亦有所突破，集中更加入劍擊元素。但因為扮演女劍神的鄺潔楹（Judy）嬌小玲瓏，因此由她演劍手被質疑是可合適，監製陳維冠親自解釋說：「我們找她演是有原因，是想表達身材高矮不會影響你的人生，只要肯努力，依然可發光發亮。」

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▲ 在《七公主》裡，高海寧、黃翠如跟江嘉敏為三姊妹。

高海寧演「麻甩女」

曾製作《誇世代》的陳維冠繼《女人俱樂部》後再拍以女性為主導的題材，跟《誇世代》、《女人俱樂部》一樣，《七公主》也有七姐妹的角色。

不過他笑謂純巧合，說到構思此劇的原因，意想不到卻跟名著《西遊記》有關：「看似風馬牛不相及，其實《西遊記》是說幾位師兄弟經過重重難關取得西經後，才發現西經不是最重要，最重要是其過程裡的得著，我就拿這主題構思一個七姊妹的故事。」

劇集由黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、陳瀅、鄺潔楹及劉珮玥等主演，監製陳維冠向來愛玩破格，而七位女演員亦有別於以往所演的角色，當中高海寧演麻甩系女子：「起初她不願應我要求剪短髮，但開了兩日工後，她主動要求再剪短，因發覺角色有需要。」

▲ 監製陳維冠（左）與編審鄭成武（右）齊接受訪問。 （越玲瓏攝）

黃翠如林夏薇有突破

至於演慣傻大姐的黃翠如今次演強悍、冷傲大家姐，編審鄭成武說：「她演的角色很內斂，有比較多的內心戲，劇集後半部才會有情感爆發，故拿掐上有點難度，看片段也覺得她演得不錯。」為減低那份可愛感，鄭成武透露翠如為角色減肥10磅。

另外林夏薇演一個情緒極度波動的角色，陳維冠：「以往她演一些精明幹探或教授，今次在造型上我要她化淡妝，不能穿高跟鞋。」予人形象甜美的江嘉敏今次演繹上也突破自我，「角色上會展現內心的黑暗面，她做著的事更是犯法，是十分極緻。我開拍前已跟她說別再演細路女，因為她已不再年輕。」

▲ 黃翠如演強悍又冷傲大家姐。

用愛化解問題

為了給予演員信心，陳維冠於劇集開拍前花時間跟演員們圍讀，當中黃翠如要特別花多點心機，編審鄭成武說：「她的角色表面沒甚麼，實際上卻經歷著好多事情，包括家庭和感情方面，因為她是大家姐以及專業人員身份，所以要收藏於心底，內心很翻騰但表面要保持平靜，其表現合格亦令我感滿意。」

七位同父異母的姊妹在人生旅程中相互交集，而陳維冠亦希望透過劇集來說親情：「只要有愛就能解決很多問題，加上想為觀眾帶來歡樂，大家工作實在太辛苦啦，觀眾嗒到戲味之外，亦會是笑中有淚。」

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鄺潔楹苦練劍撃

另外，劇集加入劍擊元素，講述六女方楚瑜（鄺潔楹飾）為劍擊運動員。陳維冠表示江旻憓於2019年躍升為世界第一，當時他已預期這位「重劍女神」於奧運會取得好成績，加上他認識了重劍專業教練Patrick，對方願意無條件作出協助，故他於劇集加入劍擊元素。

由於演員要落場打真劍，故鄺潔楹跟同樣飾演劍擊運動員的李君妍要受訓4個月：「她們篤到周身瘀，加上教練Patrick要求很嚴謹，姿勢要很正確，我們買了一個平衡球給她們返家練習平衡力。」

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▲ 鄺潔楹飾演劍擊運動員。

邀劍擊高手客串

由於李君妍戲份沒鄺潔楹那麼多，故她可頻頻練習，之後更跟隨教練Patrick與一名劍手參與劍擊團體賽：「她只學了個多月，但其他參加者也不知道她是新手，」

陳維冠更透露找來不少劍擊高手來客串扮演劍手：「飾演李君妍師傅的演員當年曾參加奧運，某些是省隊代表和香港隊冠軍人馬。」

劍擊有重劍、花劍和佩劍之分，陳維冠設定演員為重劍運動員，只因重劍不受身高所限，可說最公平：「鄺潔楹身型嬌小卻要打劍擊，是想說明她刻服重重困難，是一種精神。」

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所以對於外間質疑「哈比人」身高的鄺潔楹可演「女劍神」，監製陳維冠指：「我們找她演是有原因，是想表達身材高矮不會影響你的人生，只要肯努力，依然可以發光發亮。」

香港運動員於奧運取得亮麗成續，花劍代表張家朗更奪下金牌，在劍擊熱潮下《七公主》播映似有優勢：「相輔相成吧，當年播完《衝上雲霄II》都吸引好多人投考飛機維修行業，因為讓觀眾加深了解，加上劇集比較富戲劇性。」

記者：游艾維

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