【生命鬥士】24周出生僅重212克如一個蘋果　全球最小早產嬰留醫逾1年終回家

▲ 新加坡一名24周早產女嬰出生時體重僅212克，相信是全球最小存活的早產嬰兒。

早產嬰兒需要特別照顧，他們的父母亦要付出更大的心力陪伴孩子成長。新加坡一名24周早產女嬰，出生時體重僅212克，相當於一個蘋果的重量。她成為全球最小存活的早產嬰兒，終於在留醫13個月後，出院回家與父母團聚。

24周早產僅重212克

綜合新加坡媒體報道，早產女嬰郭玉媗的父母是馬來西亞人，媽媽黃美玲原打算回國生女，卻沒料到女兒於去年6月9日、她懷孕24周時出生，當時她身在新加坡。黃美玲產後才得悉自己患上妊娠毒血症，可是她產前曾兩次到婦產科進行檢查都沒有發現異常。

▲ 黃美玲和郭偉良終於能接小女兒回家了。（影片截圖）

玉媗出生時體重僅212克，身長只有24厘米，隨即留醫接受一連串治療。相信玉媗是全球最小的存活早產嬰兒，打破了2018年美國早產女嬰出生時體重245克的紀錄。黃美玲在女兒4個月大才能抱她，一嚐當第二任媽媽的滋味。

黃美玲和丈夫郭偉良面對早產女兒，雖然一開始感到傷心和驚訝，但他們認為更重要是是往前走，一直見步行步，盡量保持正面積極。他們的大兒子留在馬來西亞，幸得爺爺嫲嫲照顧，夫婦可以專心照顧女兒。他們每天往返醫院看望玉媗，黃美玲爭取機會給她餵母乳，希望增強她的抵抗力。

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眾籌逾200萬醫藥費

玉媗在新加坡國立大學醫院的新生嬰兒深切治療部（NICU）住了長達13個月，為了應付龐大的醫藥費，黃美玲透過親友在眾籌平台籌款，在網民的幫助下，總算籌得約37萬新加坡元（約210萬港元），足以支付玉媗的醫藥費。



在留醫13個月後，玉媗終於在上月9日出院回家，當時14個月大的玉媗體重已增至約6.3公斤（約14磅）。爸媽盼望了逾一年，等到女兒回家，他們既開心又難忘。黃美玲接受當地傳媒訪問時透露，醫護人員都很照顧玉媗，在女兒出院的那天，有醫護人員不捨地哭起來，連當天不用上班的醫護都來送玉媗出院。媽媽有感︰

我挺感動，醫生和護士都盡心盡力，讓我們擁有一段很難忘的回憶。

上月14個月大的玉媗出院後情況穩定，只是由於她患有慢性肺病，在家需使用呼吸機。院方相信，玉媗的情況將隨著時間愈來愈好，逐漸恢復健康。

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責任編輯：王明芳