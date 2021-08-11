【教協解散】新華社：教協解散是咎由自取 曾涉違法行為不能一筆勾銷

▲ 新華社指，教協解散是咎由自取。

成立48年的教協昨宣布解散，新華社發表文章，批評教協解散是咎由自取，認為香港教育迎來重回正軌的歷史契機。又強調，雖然教協已解散，但不能一筆勾銷其曾經涉嫌的違法行為，要求執法部門依法調查，「讓不法之舉受到應有懲罰。」

文章指，教協自稱教育專業團體，但長期以來卻「政治掛帥」，不僅將政治滲入校園，傳播「有毒」 思想，騎劫整個教育界，更明目張膽地參與一系列反中亂港政治活動，為亂港惡行搖旗吶喊、推波助瀾，給香港教育以及整個社會帶來莫大破壞。

文章續指，根除教協這個亂源，香港教育撥亂反正進程可大幅加快，認為香港教育必須與時俱進，徹底去除「殖民教育」 的遺毒，建立起與「一國兩制」 事業相適應的新教育體制。又指，教協倒台是香港其他以「專業之名，行亂港之實」團體的前車之鑒。

文章形容，香港教育正本清源，是一項刮骨療毒的系統工程，鏟除「教協」 這顆「毒瘤」， 正是撥亂反正的關鍵一步，要求港府與社會各界須把握肅清流毒的歷史契機，徹底凈化校園生態環境，全力守護師生身心健康。

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責任編輯：林曉君